Jiménez y candidatura a la presidencia de la CPC: “Si mi nombre genera consenso, estaría disponible”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Como un hecho, aunque aún no públicamente oficial, se podría definir la candidatura de la hoy vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, a la presidencia de la multigremial, la cual en diciembre se renovará tras la salida del actual líder de los empresarios, Ricardo Mewes.

Si bien Jiménez ha declinado dar declaraciones sobre el proceso electoral interno de la entidad, tras el último comité ejecutivo de la CPC -realizado el 8 de octubre-, su nombre se convirtió en la carta más concreta para convertirse en la sucesora de Mewes.

Consultada respecto a su disponibilidad para ser el nombre que concite más apoyos, la vicepresidenta señaló: “En este momento crucial que vive Chile, me parece que nadie puede restarse de colaborar en los tremendos desafíos que tenemos por delante. Por lo tanto, si mi nombre genera consenso, estaría disponible”, confirmó.



“Por supuesto que estoy agradecida y honrada de quienes me han manifestado su interés para ser candidata a la CPC”, dijo Jiménez.

La dirigenta gremial explicó que la definición de una posible candidatura “es un proceso que todavía está en curso, aún no hay nada oficial”, y agregó que “es cierto que he tenido buenas conversaciones con varias ramas y empresarios, y por supuesto que estoy agradecida y honrada de quienes me han manifestado su interés para ser candidata a la CPC”, dijo, y agregó que presidir la multigremial es una responsabilidad muy importante “y una manera de servir al país aportando a la construcción de políticas públicas y al desarrollo de buenas empresas”.

Si bien la opción de la exministra ha estado sobre la mesa en los últimos meses, es algo que tomó fuerza en las últimas semanas. Su rol en el despliegue de la CPC en regiones, en la discusión de diversas políticas públicas -particularmente las relacionadas al Pacto Fiscal, los proyectos de permisología y temas energéticos- y su interés por posicionar a la CPC como un actor que aporta en la búsqueda de soluciones a las problemáticas de la sociedad, la han posicionado como una carta fuerte.

La economista se impondría así a otros nombres mencionados en su momento, como el del presidente de Empresas CMPC y consejero de Sofofa, Luis Felipe Gazitúa; el presidente de la Sonami, Jorge Riesco; y el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña. Este último incluso expresó su disposición a ir en una lista de consenso, pero ello fue antes de pasar a liderar la Confederation of International Contractors Associations (CICA), un cargo que sería incompatible con la vicepresidencia de la CPC.

A la fecha, Jiménez contaría con el respaldo de seis de las cinco ramas que integran la CPC: Sofofa, Cámara Nacional de Comercio (CNC), Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Asociación de Bancos (ABIF) y la CChC.

En Sonami aún no habría un apoyo del todo explícito, aunque todo apunta a que se concretará pronto. Y es que si bien en su momento Riesco sonó como posible candidato, cercanos al dirigente han planteado que está concentrado en la situación que vive el gremio minero, que implicó la salida del vicepresidente y de una directora.

Además, una vez claro el segundo a bordo de la CPC, habría una definición.

Amplia trayectoria

De oficializarse como la candidata de consenso de la CPC, Jiménez será la primera mujer en liderar la multigremial desde que nació en 1933.

La ingeniera comercial y magíster en Economía de la Universidad Católica cuenta con una amplia trayectoria profesional. Además de vicepresidenta de la CPC, es consejera de la Sofofa, directora de empresas, y entre el 11 de marzo de 2018 y el 13 de junio de 2019 fue parte del gabinete del segundo gobierno de Sebastián Piñera como ministra de Energía.

Antes de eso, fue subdirectora de Libertad y Desarrollo, en donde trabajó ocho años. En ese período integró, además, el Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente y fue miembro del Consejo Nacional de Pesca y del Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Energía.

Se dedicó por años al estudio e investigación macroeconómica. Fue parte de la división de Estudios del Banco Central entre 1995 y 1997 y también de la Consultora “Rojas y Asociados”.

Esta, y otras experiencias profesionales, son vistas con buenos ojos entre los empresarios, quienes destacan que tiene “manejo de los temas económicos que importan” y contactos, tanto con el mundo empresarial, investigador y político.

Sus cercanos, además, la describen como una mujer “matea”, que al involucrarse en un tema lo estudia a profundidad. “Su figura será un gran aporte”, dice un cercano a ella.