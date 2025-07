Encargado económico de Jara reitera las críticas al acuerdo Codelco-SQM y dice que no está de acuerdo con rebajar el impuesto a las empresas

El encargado programático de la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), Fernando Carmona, abordó diversos puntos de la propuesta de la ahora carta del oficialismo, señalando que pronto comenzará la etapa de integración con los otros comandos.

"Lo que necesitamos ahora es recibir los programas de los candidatos y juntarlos con el nuestro, pero también recibir muchas propuestas de la sociedad civil", dijo en entrevista esta mañana en CNN Chile Radio.

El economista, por ejemplo, mencionó que el jueves pasado recibió las propuestas del Hogar de Cristo: "Tenemos mucha sociedad civil que va a entrar dentro de esta campaña. Para nosotros eso es tan o más relevante que solo tomar los acuerdos de los partidos políticos. Lo que nosotros necesitamos es interpretar a un votante que es nuevo votando, que no vota habitualmente y que no vota en esta idea de ejes izquierda-derecha, sino que tiene que ver con sus necesidades del día a día. Y eso hay que ir a buscarlo donde la sociedad civil lo va estudiando y se va pronunciando. Tenemos que ponerle ojo a eso, porque si no podríamos perdernos en un programa muy correcto desde el punto de vista de los partidos políticos, pero que no logra interpretar a la ciudadanía que necesitamos que vote".

Sobre la negociación con los otros partidos del oficialismo, dijo que probablemente no habrá un acuerdo " al 100%" en los distintos temas, "pero vamos a tener que hacer un ejercicio muy profundo en este mes o dos meses antes de que se inscriban las candidaturas de ponernos de acuerdo. En eso estamos todos muy disponibles".

Mala cuña

Carmona abordó la entrevista que dio la semana pasada a Contrafactual de Diario Financiero, cuando señaló que "para crecer, primero hay que igualar”.

"Fue una mala cuña. No me arrepiento del fondo, me arrepiento de la cuña porque sacó demasiado noticiario", dijo el especialista.

Sobre el fondo, Carmona citó al economista de la Universidad de Chile, Ricardo Ffrench-Davis, quien plantea que "hay que crecer con igualdad o con equidad".

"Cuando uno va a ver al FMI, en 2014 también lo dice: cuando uno mejora la igualdad o la distribución de la riqueza dentro de la sociedad, se crece más rápido y se crece mejor. También lo dice el Banco Mundial, también lo dice la OIT", recalcó.

Carmona planteó que la discusión no se trata de modificar el ordende los factores: "Lo que queremos decir es que para crecer, es necesario ir distribuyendo de mejor manera dentro de la sociedad y eso está muy en el orden de lo que ha dicho la candidata, de que el crecimiento tiene que llegar a la mesa de todos los chilenos"

También abordó la teoría del "chorreo" económico: "Está esta idea del chorreo, que cuando uno crece finalmente esto se desborda hacia las capas más bajas y, por lo tanto, van mejorando los salarios o va mejorando la distribución de la riqueza. Esa idea en Chile al menos ha demostrado no ser tan cierta. Tenemos más menos diez años de estancamiento del crecimiento económico bajo ese concepto. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tomando es lo que se está discutiendo en la comunidad internacional"

Carmona también aterrizó la propuesta de Jara de avanzar hacia un salario vital de $ 750.000: "El camino para eso es establecer una escalera, con peldaños muy pequeños que nos lleven a los $ 750.000, de manera de que el impacto sobre la economía sea más controlado. Necesitamos además generar subsidios para las PYMEs para que puedan sostener el salario, pero en la medida que yo genero una demanda interna más grande, esa circulación del dinero lo que mejora es el crecimiento económico"

Críticas a acuerdo Codelco-SQM

Finalmente, el jefe programático abordó las críticas de la candidata al acuerdo entre Codelco y SQM para extraer litio, reforzando que "en la medida que el acuerdo ocurra en este Gobierno, es un acuerdo que está a firme y que nosotros vamos a respetar porque entendemos que tiene que haber certeza jurídica para todas y todos en este país. En eso no nos vamos a perder"

"Lo que sí estamos diciendo es que si no se llega a un acuerdo, vamos a volver a citar a las mismas partes, vamos a buscar un nuevo acuerdo con el objetivo de poner al centro la creación de una Empresa Nacional del Litio, que entendemos que es la forma de asegurar la riqueza de Chile para todos los chilenos y las chilenas", señaló.

Asimismo, dijo que la idea es que si eso ocurre, "claro que sí, vamos a licitar" la participación en la nueva compañía.

También abordó el hecho de que la familia Ponce siga a cargo de la minera no metálica: "No diría que es el factor central porque no podemos hacer política en Chile pensando solo en la forma en que miramos el país desde este lado en particular, pero sí hemos tenido siempre una crítica a cómo se ha enriquecido esa familia. Además es una familia que pertenece al círculo del dictador Pinochet y cómo se enriqueció en este país a partir de concesiones que a nosotros nos parece que nacen ilegítimamente si es que nacen de una dictadura".

Propuesta tributaria

Consultado sobre impuestos, Carmona señaló que no es partidario de una reducción del tributo de Primera Categoría, como ha planteado la candidatura de Carolina Tohá o los postulantes de la oposición.

"Lo que necesitamos es impulsar la inversión pública y social y eso es a partir de un Presupuesto. Partir el debate presupuestario con la idea de bajar tributos y desfinanciar el Presupuesto nos parece una mala idea", dijo, a lo que agregó que aquello "no es una línea roja para el Partido Comunista, sino que yo diría que es una línea roja para el progresismo".