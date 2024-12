Reajuste del sector público: la Cámara despacha al Senado el alza salarial de los funcionarios del Estado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una tramitación rápida es la que ha tenido, hasta ahora, el proyecto de ley del Gobierno que reajusta las remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, otorga aguinaldos y otros beneficios.

Y es que la decisión del Ejecutivo de no incluir temas misceláneos en la propuesta, limitándose a abordar únicamente las materias relacionadas al empleo público, ha tenido positivos resultados, ya que se logró acelerar la discusión. Es más, la jornada de este miércoles la Sala de la Cámara despachó al Senado la propuesta legislativa que, como punto central, establece un alza salarial de 4,9% nominal para los trabajadores, que se pagará en tres etapas, hasta junio del próximo año.

Así, se aplicará un reajuste general de 3% a contar del 1 de diciembre de este año a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, a las y los trabajadores del sector público. Luego, el 1 de enero y junio de 2025 se aplicarán alzas de 1,2% y 0,64%, respectivamente para completar un alza total de 4,9% nominal.

Tras la votación en la Cámara, la propuesta está lista para su segundo trámite en la Cámara Alta.



El debate

Si bien en la jornada de hoy hubo más de un parlamentario que cuestionó el alza salarial para los funcionarios estatales, el grueso de la Cámara terminó respaldando el acuerdo que sellaron los ministerios de Hacienda y Trabajo con la Mesa del Sector Público, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).

Además del alza salarial, el proyecto también considera el pago de un aguinaldo de Navidad, que será de $ 68.865 para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre del 2024, sea igual o inferior a $ 1.025.622. Para los salarios entre $ 1.025.655 y $ 3.396.325, el monto a recibir será de $ 36.427. El de Fiestas Patrias será, según los mismos tramos, de $ 88.667 y $ 61.552, respectivamente. Beneficios que, junto con otras bonificaciones, tendrán el carácter de permanente desde aquí en más.

El acuerdo alcanzado con los funcionarios también contempla significativos avances en materia de incentivo al retiro. Y si bien el tema fue criticado en la jornada de este miércoles, la propuesta del Gobierno se terminó respaldando igual. En este tema el proyecto establece que los funcionarios públicos -particularmente de las instituciones afectas a las leyes 20.919, 20.921, 20.948, 19.882, 20.964, 20.976, 20.996, 21.003, 21.135, 21.043 y al artículo 9 de la ley Nº20.374- cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Los funcionarios y funcionarias antes señalados, que al 1 de enero de 2027 tengan más de 75 años de edad, cesarán en sus funciones a contar de dicha fecha.

Quienes cesen en sus funciones por la causal señalada tendrán derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis, de cargo de la respectiva institución empleadora, dice la propuesta legislativa.

El informe financiero de la propuesta, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), detalla que el proyecto, en su totalidad, significará un gasto para el Fisco de $ 357.182 millones en 2024 (US$ 368 millones), $ 2.016.914 millones en 2025 (US$ 2.082 millones), y de $ 1.892.800 millones en régimen (US$ 1.954 millones).