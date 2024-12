Reajuste sector público: negociación entre los funcionarios y el Gobierno finalizaría esta semana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Paso a paso. Así avanza por ahora la negociación de reajuste salarial entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público -instancia que agrupa a 16 organizaciones de funcionarios del Estado-.

De acuerdo a lo comunicado hoy por los funcionarios estatales, en la jornada se acordó que la negociación entre el Gobierno y la mesa cerraría esta semana. "De aquí al viernes tenemos que resolver todas las materias que están comprendidas", explicó el coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza.

En el pliego de negociación presentado hace unos días, los funcionarios fiscales solicitan al Gobierno un reajuste salarial real de 3% para todos los funcionarios de la administración pública, indistintamente del marco laboral que los rige, sea que laboren en el sector centralizado o descentralizado, regidos por los estatutos sectoriales (incluidos ISP y Cenabast) o el Código del Trabajo, en el sector público municipal, universidades estatales, servicios traspasados, entre otros. Además de una serie de medidas que dicen relación con el trabajo en el sector público.

Avances en las conversaciones

A la fecha, según han comunicado los propios dirigentes de los funcionarios, en las conversaciones con el Gobierno ha habido avances en materia de trabajo decente e incentivos al retiro.

Así, en la reunión de ayer, por ejemplo, el Gobierno se comprometió a trabajar en torno a una mesa de trabajo decente, "particularmente respecto de temas de estabilidad laboral, de carrera, de condiciones laborales, con la proyección de buscar acuerdos para ingresar un proyecto de ley que fortalezca las condiciones del empleo público de aquí a marzo del próximo año", dijo Insunza ayer.

En la cita de hoy, en tanto, hubo avances en materia de incentivo al retiro. Según explicó Insunza, el Ejecutivo va a proponer a los funcionarios una fórmula para avanzar en esta materia. "Hoy también hay una señal, pero que todavía no es posible de valorar en plenitud, respecto de los ingresos mínimos en el Estado y del bono mensual de cargo fiscal para menores remuneraciones. El Gobierno propone un incremento de 2% por sobre el reajuste general que se vaya a acordar, lo que es una señal positiva, pero que no puede ser evaluada sin tener la cifra de reajuste a la vista", dijo Insunza.

Respecto a la polémica en torno al tiempo desde que aplica la confianza legítima para las renovaciones de los funcionarios a contrata -tema respecto al cual Contraloría dijo que no se pronunciaría-, los funcionarios lamentaron que no exista un pronunicamiento concreto desde el Ejecutivo. "No hay una respuesta clara, miles de funcionarios siguen preocupados, en la incertidumbre, y hoy lamentablemente tenemos despidos", criticó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña.

Con relación a la demanda de los funcionarios de obtener un incremento real de sus remuneraciones de 3%, aún no hay una respuesta concreta desde el Ejecutivo. "Le hemos insistido al Gobierno en que es indispensable que a partir de mañana tengamos cifras de reajuste para evaluar globalmente las demandas de la mesa, particularmente respecto de la recuperación plena del poder adquisitivo perdido y un reajuste real de remuneraciones", dijo Insunza.

Las negociaciones entre el Gobierno y los funcionarios se retomarán mañana miércoles.