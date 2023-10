Rodrigo Galilea, presidente de RN: “Tenemos que encontrar la forma de lograr financiamiento sin perjudicar las pensiones futuras”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las posiciones en torno a la reforma de pensiones hoy parecen estar alejadas -pese a la apertura que mostró esta semana el senador UDI, David Sandoval- con un nudo cada vez más complejo de desatar: la distribución del 6% de cotización adicional que propone la iniciativa del Gobierno.

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, enfrenta el debate de una manera distinta. Más que apuntar a una fórmula de distribución en particular, a su juicio, se debe buscar una ecuación que permita “lograr el financiamiento sin perjudicar las pensiones futuras”, señaló en entrevista con DF.

“No sigamos entrampados eternamente en el 3%-3%, 4%-2%, 5%-1%, 6%-0%. Seamos más creativos en generar los recursos de manera tal que no cree distorsiones negativas para los futuros pensionados”, afirmó.

“Si somos capaces de mirar, por ejemplo, en qué pueden aportar seguros de longevidad o mutualización de algunos temas, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, u otros mecanismos, se nos pueden abrir puertas, ventanas y puede entrar aire fresco a esta discusión”, planteó el senador y timonel de RN.

A través del Seguro Social, el Gobierno busca mejorar las pensiones de los actuales jubilados, lo que se conoce en términos técnicos como solidaridad intergeneracional.

Bajo este esquema se propone dar una bonificación de UF 0,1 por año cotizado con el objetivo de premiar a aquellas personas que han ahorrado por más tiempo.

“En esto debemos poner todo nuestro empeño -Gobierno y nosotros- de encontrar una fórmula de financiamiento para los actuales pensionados que tuvieron un buen comportamiento de ahorro”, sostuvo Galilea.

Pero discrepa en la forma de hacerlo: “Si pescas una parte de su plata (de la cotización de la persona), del esfuerzo que está haciendo hoy como activo, en la práctica lo que estás haciendo es que en 30 años más o 40 años más, vamos a tener más o menos el mismo problema que hoy. En el fondo, por esa vía estamos vistiendo un santo desvistiendo otro”.

- ¿Cómo ve la posibilidad de llegar a acuerdos?

- Creo que deberíamos buscar de buena fe un acuerdo que permita que nuestro sistema de pensiones tenga mejoras y no retrocesos.

- ¿Cómo se llega a esto?

- Nuestro análisis y lo que le hemos pedido al Gobierno es que busquemos alternativas de financiamiento que no signifiquen tener peores pensiones en el futuro para buena parte de los trabajadores actualmente activos.

Ahí está planteado el desafío y no es algo en que debiéramos mirarnos como adversarios, sino que es el mismo desafío para el Gobierno y la oposición. Tenemos que encontrar la forma de lograr ese financiamiento sin perjudicar las pensiones futuras. Esa es la ecuación que hay que resolver.

La vía de seguros

- ¿Qué le parecen alternativas como el seguro de longevidad, por ejemplo?

- Por la vía de seguros o de mutualizar ciertos riesgos puede haber una parte del camino. Hay que ver bien con los especialistas cómo se podría hacer porque en principio parecer ser una solución compleja, pero estamos llanos a mirarla.

La mutualización del riesgo de longevidad es algo que tiene que ocurrir. También, -y así lo han propuesto algunos especialistas- reformular el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que actualmente está muy caro, probablemente puede dar herramientas y recursos.

- Como la propuesta de las aseguradoras.

- Sí, las aseguradoras hicieron ese estudio y ellos estiman que si el SISse reformula correctamente, se logra que toda la brecha de género queda absolutamente financiado solo con esa fuente.

- ¿Y cómo se da esa búsqueda cuando las posiciones están en los extremos?

- La discusión siempre se termina simplificando más de la cuenta en 3%-3%, 4%-2%, 5%-1%, 6%-0%. Cuando pasa esto, me gusta dar dos o tres pasos para atrás y volver a preguntarse si compartimos o no los objetivos. ¿Por qué no miramos fuera del cajón? Busquemos distintas alternativas.

- Pero en la Cámara Chile Vamos insiste en el 6%-0%. ¿Cómo conversa eso con la mirada de los senadores?

- No creo que haya divergencias tan grandes, sino que simplemente muchas veces no se sabe situar lo que queremos resolver.

Al final, todos queremos exactamente lo mismo: lograr llevar recursos a los actuales pensionados sin perjudicar las pensiones de los futuros jubilados.

Por ejemplo, si somos capaces de mirar en qué pueden aportar seguros de longevidad o mutualización de algunos temas, el SIS, u otros mecanismos, se nos pueden abrir puertas, ventanas y puede entrar aire fresco a esta discusión para que finalmente lleguemos a un acuerdo.

Industria

- En la reorganización de la industria, las posturas también son distintas. ¿Cuál es su posición?

- La división de la industria no es una receta mágica para que funcione mejor, pero sí creo que debe ser una posibilidad. Es decir, puede haber libertad para quienes quieran tener un modelo integrado; y para que quienes quieren tenerlo dividido, lo puedan tener dividido.

Si hay un actor que quiere prestar solo la administración de cuentas, que pueda hacerlo. Y si hay alguna empresa que solo quiere participar en la pauta de inversiones, que también pueda hacerlo.

Asimismo, si hay alguien que quiere estar integrado -llámese Estado o particulares-, también. Los mayores niveles de libertad, pueden contribuir muy decisivamente en mejorar la industria.