Señal de preocupación: a medida que Chile envejece, se reduce la población mayor de 55 años que tiene empleo

El envejecimiento de la población es un desafío a nivel mundial y Chile no está ajeno a esta tendencia.

De acuerdo a una investigación realizada por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), el grupo demográfico de los mayores de 55 años ha sido el que más ha crecido en los últimos cinco años, pero su nivel de ocupación se ha movido en la dirección opuesta.

En base al análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo de abril de 2019 a abril de 2024, en total se evidenció un crecimiento de toda la población de 6,9%, pero el grupo mayor de 55 años los superó con un incremento de 16,8%. En tanto, el segmento de los jóvenes de 15 a 24 años mostró una caída de 6% en el citado lapso.

Sin embargo, el reporte también muestra que a pesar del crecimiento de los mayores, su tasa de ocupación ha disminuido. En el mismo período, los individuos de 55 años y más pasaron de tener una tasa de empleo de 44,7% al 40%, traducido en una baja de 4,7 puntos porcentuales (pp.) en cinco años.

También, aumentaron los desempleados como porcentaje de la población, pasando de ser 1,6% en 2019 a 2,3% en 2024. Mismo desempeño que tuvieron los inactivos, creciendo de 53,6% a 57,7% en el mismo período.

En cuanto a razones de inactividad, se indican principalmente causas de salud permanente, que en los últimos cinco años marcaron un alza de 2,8 pp. Es decir, que más de la mitad del aumento de la inactividad se debe a este motivo. Le siguieron otras razones, como desaliento y pensión y jubilación, ambas con 0,4 pp.

Para el autor del informe e investigador del OCEC UDP, José Acuña, la investigación muestra que “el envejecimiento de la población es un desafío país que requiere cada vez mayor atención, toda vez que esto implica cambios profundos en el mercado laboral, considerando que a partir de los 55 años se comienzan a exacerbar los problemas de empleabilidad”.

Por lo tanto, el economista señala que es necesario trabajar en el diseño de políticas públicas que aborden esta problemática y que involucren la participación de trabajadores, empleadores y Gobierno.

Por ejemplo, destaca la propuesta de Fomento a la Empleabilidad en el segmento de 55 a 64 años realizada entre el OCEC UDP y el Foro de Trabajadores y Empleadores, que sugiere iniciativas como políticas de subsidios a la contratación, capacitación y formación continua, con énfasis en el mundo digital, entre otras.

Más proveedores

El segmento de ocupados del grupo de 55 años y más ascendió a 2.007.423 personas en abril pasado, lo que reflejó un crecimiento de 4,4% desde el mismo mes de 2019.

Por sexo, fueron los hombres quienes incidieron principalmente en el alza, con un aumento de 6,2% en el período, mientras que en el caso de las mujeres solo fue de 1,4%.

Al analizar la categoría de proveedor económico principal del hogar, se registró un crecimiento de 7,6% de los ocupados que cumplen el rol, mientras que quienes no ejercen como principales proveedores cayeron 2,9%. Esta vez son las mujeres quienes lideran con un alza de 22,1% en el período de cinco años, mientras que en el caso de los hombres fue solo de 2,6%.

También se identificaron cambios en las categorías ocupacionales: aquellos trabajadores mayores de 55 años marcaron un crecimiento de 0,9% en cuenta propia, mientras que a nivel agregado el resto de las edades fue de 4%.

Similar es el caso del asalariado del sector público, donde los empleados mayores aumentaron 2,1%, mientras que a nivel agregado fue de 14,4%. En la categoría de empleador, se registraron caídas de 25,3% y 25%, respectivamente.

No obstante, marcaron un mayor crecimiento en asalariado formal del sector privado (18,7%) y asalariado informal del sector privado (15,6%).

Por rama de actividad económica, fue mayor la variación en la rama de actividades de servicios administrativos, ya que en el período se registró un alza de 57%, seguido por construcción con 12,4% y comercio al por mayor y al por menor con 9,7%.

Al contrario, se anotaron bajas de 7,3% en actividades de los hogares como empleados, de 7% en enseñanza y 6,9% en la industria manufacturera.

“Después de 36 años de trabajo full time y ya habiendo terminado la etapa de crianza de los hijos, pensé que era un buen momento para dedicarle más tiempo a mis otros intereses, como practicar yoga, leer, estudiar algo de historia, tejer y viajar. Y no me equivoqué. Trabajar part time me permite ese tiempo extra para nuevas actividades y al mismo tiempo me mantiene conectada y al día con mi profesión. ¿La plata? Es menos, hay que ajustarse, pero en mi caso ha valido la pena absolutamente”, expresa una jubilada.

“En el fondo, trabajo por un tema económico. Obviamente, tengo una entrada a fin de mes que me sirve mucho y todavía -a pesar de mis 70 años- la cabeza me funciona bien.

Por un lado, legalmente es posible y, por otro, me conviene porque trabajo desde la casa.

Hasta que no me echen seguiré trabajando, aunque me gustaría tener tiempo para hacer otras cosas, como leer, salir, etc”, explica un administrativo ya jubilado.