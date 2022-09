Boric señala que agenda proinversión es parte de un plan “ambicioso” y que también se considerarán medidas para la seguridad ciudadana

Esta mañana, el Gobierno presentó su esperada agenda proinversión, que contempla 28 medidas para impulsar el crecimiento de la economía.

El anuncio se realizó en una actividad en el aeropuerto de Santiago, que contó con la participación del Presidente Gabriel Boric y los titulares de las carteras de Economía, Hacienda, Trabajo y Obras Públicas.

En la ocasión, el jefe de Estado se refirió a la agenda como parte un “plan ambicioso” para hacer frente a la crisis climática y avanzar hacia un “nuevo modelo de desarrollo, fortalecimiento de captación de inversión extranjera”, enfocado en áreas como la carbono neutralidad y adaptación al cambio climático.

“Todo esto tiene como sentido, y espero que logremos convertirlo en política de Estado que trascienda en el tiempo, porque las inversiones cuando se deciden no solo piensan en un solo periodo de Gobierno. Tenemos que atraer inversiones con carbono neutralidad, adaptación al cambio climático”, dijo.

No obstante, el mandatario también mencionó que el diálogo será relevante y que se necesitan “condiciones estructurales bases” para sacar adelante la agenda. “Como por ejemplo, la seguridad ciudadana y también la seguridad en las faenas productivas. No podemos permitir el robo de cobre en el norte o de madera en el sur. No es tolerable”, señaló.

Impulso de la inversión para 2023

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estima que, de concretarse la agenda, impulsará la inversión total en por lo menos cinco puntos porcentuales durante el 2023 y “su impacto positivo se extendería en parte hacia el año siguiente”.

No obstante, la autoridad recalcó que se debe tener un seguimiento “muy de cerca para que efectivamente tenga los efectos deseados”, razón por la cual se creará un grupo de trabajo público privado que se reunirá periódicamente para evaluar su avance.

En tanto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a la inversión extranjera -uno de los ejes de la agenda- y que se estima que cuyo aporte a la formación bruta de capital fijo para el año 2022 alcanzará el 45% del monto total.

También se refirió a que con la medida de reapertura de agregadurías de inversión en Europa y América del Norte, se espera que mejoren los niveles de materialización de los proyectos de inversión por un monto superior a los US$ 1.500 millones para el año 2023. “Estos números no son azarosos, sino que se calculan a partir del rendimiento que ha tenido la agregaduría que existe en el caso de Japón”, explicó el ministro.