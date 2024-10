La dura crítica de Sebastián Edwards: Chile ya no es un milagro y "si a Milei le va bien, Argentina nos va a superar"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Derogar leyes y regulaciones, mejores puertos, desalinización de agua, exportar servicios de alto valor agregado e, incluso, aprender de Elon Musk.

Ese es el plan de largo plazo para Chile del economista y académico de la Universidad de California (UCLA), Sebastián Edwards, que expuso este martes en el Encuentro Regional de Empresas (Erede) 2024.

“Estamos embarrados en el barro del cortoplacismo. Ahora, cada vez que tratamos de salir del cortoplacismo, aparece el Mago Valdivia y algún desastre como el que sucedió”, lanzó sobre la mirada de corto plazo que, a su juicio, prima en el país y llamó a pensar en el largo plazo.

En relación con esta mirada, criticó al Presidente Gabriel Boric por celebrar que Chile está creciendo a un 2,7% cuando “los agoreros” dijeron que el país solo iba a crecer un 1,8%. “Eso es verdad. Pero eso es como cuando un hijo te dice tú pensabas que me iba a sacar un tres en el colegio y me saqué un 4,2. Claro, 4,2 es mejor que tres, pero ciertamente que no es lo que nosotros queremos”, lanzó el escritor.

Edwards también apeló a ponerse de acuerdo sobre “qué tipo de Chile queremos”, ya que hoy no existe una “visión país”.

“Teníamos un milagro y ya no tenemos un milagro. Chile fue el país número uno de América Latina y eso sucedió el año 2001 y mantuvimos esa posición más o menos hasta el año 2019 en que nos superó Panamá, está a punto de superarnos Uruguay y si a Milei le va bien (...) Argentina nos va a superar”, añadió el economista.

Para el académico de UCLA, “lo que está detrás de eso es el tema de la productividad, que se ha desplomado. Y en esta conversación sobre qué hacer con la productividad hemos estado hablando de lo mismo una y otra vez”.

Y apuntó a la permisología y la necesidad de una "cirugía mayor". Para pasar a la acción, “todas las regulaciones tenemos que pensarlas como recomendaciones. Ninguna regulación viene desde Dios y es inmutable. Tenemos que considerarla como una recomendación y por tanto debemos derogarlas si no sirven”, dijo el economista, siguiendo la filosofía de Musk de cuestionar requerimientos y acortar procesos.

Pero aclaró que “el derogar y reemplazar no significa que vamos a desconocer el tema ambiental. De hecho, es mucho más fácil proteger el medio ambiente con una ley que empieza de cero, con todas las técnicas modernas”.

Por otro lado, declaró que el Gobierno “debiera darle una prioridad a la desalinización”, ya que sin agua “Chile es un país no viable”. Edwards también puso sus ojos en los puertos. Chile está “súper lejos” geográficamente, dijo y sumó que la distancia “es una maldición y porque estamos tan lejos, tenemos que tratar de acercarnos. Y la manera más obvia de acercarnos es con puertos buenos”.

Siguiendo su lógica, el escritor propuso imitar a Australia, otro país que "está muy lejos".

“No vamos a ser Finlandia. Vamos a ser Australia”, dijo.

¿Y cómo pondría en marcha sus ideas? El académico planteó hacer un “plan piloto” en la Región del Biobío impulsando agua, puertos, minería, tierras raras, entre otros.