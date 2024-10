Empresarios del Biobío hacen llamado a Presidente Boric: "No se sale de una crisis de esta magnitud, empujando exclusivamente la inversión pública"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hoy 22 de octubre del 2024 oficialmente la Compañía Siderúrgica Huachipato apaga su última llama y culmina el cierre de la planta de acero de manera definitiva luego de 70 años de operación.

En este hito se desarrolla este martes el Encuentro Regional de Empresas (Erede) organizado por el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), el cual este año -bajo el lema "volver a crecer, volver a creer"- busca hacer un llamado a situar el crecimiento de Biobío como una prioridad en la agenda pública.

A modo de introducción, el presidente de Irade, Paul Esquerré, sostuvo que "el cierre de Huachipato, una industria estratégica para el país y una compañía que además cumplió un rol social extraordinario, no es lo único que está sucediendo en el Biobío".

En esa línea, Esquerré enfatizó en que actualmente se vive en una crisis de empleo en la región del Biobío e hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric -quién participó en esta instancia de manera telemática- a restaurar la confianza en las capacidades de la región y del país.

"La mala política no es inocua, sino que destruye confianzas, deprime al sector productivo, desincentiva la inversión y nos vuelve vulnerables como país y sociedad. En Irade estamos convencidos que es fundamental que el sector público vea que la empresa no es un actor aislado o un enemigo del progreso sostenido, sino que es un socio indispensable para una sociedad próspera y tiene un rol fundamental en el desarrollo productivo de una región como el Biobío", puntualizó.

El presidente de la Irade le planteó al mandatario que "no se sale de una crisis de esta magnitud, empujando exclusivamente la inversión pública, tenemos que hacerlo junto con la inversión privada".

"Biobío le ha cumplido a Chile. Señor Presidente, la región es el principal polo industrial del país y no me cansaré nunca de decirlo. Capital forestal, capital pesquera, capital portuaria, y exportadora de talento (...) Ahora Chile debe cumplirle a la región, a nuestra gente. Pero no todo es responsabilidad del Estado, las empresas también tenemos mucho que hacer y por supuesto, mucho que mejorar", agregó Esquerré.

Sumado a esto, el presidente de la asociación empresarial regional valoró la voluntad y el compromiso del ministro de Economía, Nicolás Grau, de avanzar en el Plan de Fortalecimiento Industrial. "Él ha logrado empaparse de la magnitud del problema. Esperamos que este espíritu colaborativo se mantenga y que este plan, que contiene medidas inmediatas de mediano y largo plazo, se ejecute y dé frutos concretos", aseguró y propuso mirar este plan como "una ventana de posibilidad ".

Adicionalmente, señaló que es clave fortalecer una estructura de gobernanza sólida que trascienda a los gobiernos de turno y que es la sociedad civil la que debe exigir esa continuidad y profundidad.

En ese sentido, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, le solicitó a las personas que están postulando al cargo de gobernador regional que tengan como principal tarea para el próximo año, exigir a las autoridades que respeten y adhieran al Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío. "Ese es el principal desafío. Con mirada de largo plazo se sale adelante", puntualizó.