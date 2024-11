Claudio Orrego, candidato oficialista: “La Región Metropolitana no necesita un solista, necesita a un gran director de orquesta”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Santiago necesita un liderazgo que sume y construya, sin importar las diferencias políticas. Ese es el compromiso que mantengo con cada vecino y vecina de esta región. Gobernar es hacer, y eso se refleja en el trabajo realizado y en los proyectos que queremos concretar”, afirma Claudio Orrego, el actual Gobernador de la RM.

Su experiencia como alcalde y ministro le enseñaron a trabajar con personas de distintas visiones como lo hizo con el proyecto Nueva Alameda.

“Mientras que mi contendor tiende a la crítica constante y la confrontación, yo creo firmemente que Santiago necesita unidad y respeto”, añade el abogado.

“Conozco los problemas porque he estado allí, no solo los he visto por televisión”, puntualiza y precisa que mientras él viene de la cultura del hacer, su contrincante lo hace desde el debatir.

“La Región Metropolitana no necesita un solista, necesita a un gran director de orquesta que sepa articular a la comunidad organizada, instituciones, academia y empresarios”, sentencia.

Sus principales ejes

Asegura que harán frente a los cuatro principales dolores de la RM: inseguridad, desigualdad, crisis ambiental y fragmentación. “Buscamos recuperar la ciudad para las personas, para igualar la cancha y garantizar un Santiago más justo y habitable para todos”, indica y añade que el gobierno regional se ha convertido en un verdadero agente de desarrollo, con una visión estratégica y un plan de acción que incluye en seguridad implementar medidas integrales que refuercen la prevención del delito, mejoren la infraestructura de vigilancia y fortalezcan la cooperación con las policías y municipios.

En cohesión territorial, quiere desarrollar proyectos que integren comunas; actualizar el Plan Regulador Metropolitano y ejecutar grandes y pequeñas obras urbanas.

Su agenda también contempla el Plan Regional de Acción Climática y el Plan Maestro de 800 km de ciclovías, entre otros.

Con la Estrategia Regional de Desarrollo 2035 como carta de navegación, dice que la región avanza hacia una visión compartida que mejora la calidad de vida, la seguridad y la sostenibilidad.

Diagnóstico y soluciones

“La RM es el motor económico de Chile. Es necesario reimpulsar la economía regional con una visión integral”, sostiene.

De ahí que destaca que han trabajado para que Santiago sea una Smart City y para desarrollar un HUB de innovación que fortalezca su posición como capital latinoamericana de turismo y emprendimiento. “También apoyaremos a los emprendedores y promoveremos la creación de empleos formales, reduciendo la informalidad”, añade.

Más inversión

Aumentar la inversión en la RM, lo cree “fundamental. Queremos inversiones sostenibles que mejoren la calidad de vida. Priorizaremos infraestructura verde: parques, techos y corredores verdes, para mitigar el calor urbano y mejorar la calidad del aire, fomentando la cohesión social”.

También impulsará la economía circular con proyectos de reciclaje y valorización de residuos, generando empleos verdes, además de buscar revitalizar el centro de Santiago con la reconversión de barrios y edificios y promover energías renovables y eficiencia hídrica.

“El turismo sustentable y la industria MICE son áreas con gran potencial para atraer eventos y negocios, dinamizando la economía local. Fortaleceremos el transporte público y la movilidad sustentable”, compromete.

Desarrollo inmobiliario

Orrego aspira a que los santiaguinos vivan en barrios integrados, polifuncionales bajo el concepto de “ciudades de 15 minutos”. “Uno de nuestros objetivos clave es actualizar el Plan Regulador Metropolitano para que haya un desarrollo urbano que integre transporte y planificación”, precisa.

Desde su óptica, “hay oportunidades para promover una doble diversidad en los edificios regenerados y bien ubicados dentro de la ciudad, permitiendo que estos edificios incluyan servicios y oficinas asequibles, ayudando a generar actividad urbana equilibrada y beneficiosa para los vecinos”. Y agrega: “Nuestro rol es facilitar la creación de ciudades más integradas y menos fragmentadas”.

Gestión de recursos

Asegura que ha centrado su labor en la ejecución eficiente y estratégica del presupuesto, considerando que el gobierno regional gestiona principalmente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Durante este año, subraya que alcanzaron la mejor ejecución presupuestaria de Chile, (72% a septiembre v/s 40% de los pares).

Detalla que el 70% de los recursos ha ido a comunas con mayores índices de inseguridad, y casi el 50% a las comunas más vulnerables. “Hemos invertido en infraestructura, proyectos deportivos, calles, veredas y luminarias, ayudando a cerrar las brechas y mejorando la calidad de vida de los vecinos que más lo necesitan”, resalta.

Contra la delincuencia

“La seguridad es la prioridad número uno en Santiago, y nuestro compromiso es fortalecer las medidas preventivas y de apoyo a las fuerzas de orden”, afirma Orrego. Entre 2021 y 2024, precisa que destinaron $ 158 mil millones a infraestructura, equipamiento y programas de seguridad, además de financiar 521 iniciativas comunitarias por casi $ 10.600 millones.

“Nuestras acciones incluyen apoyar a las policías y gendarmería, así como fortalecer la capacidad de los municipios en la prevención del delito. Cada vez que iluminamos una calle oscura o recuperamos un sitio eriazo, hacemos nuestros barrios más seguros.

Además, trabajamos para prevenir la deserción escolar, ya que cada niño fuera del colegio corre el riesgo de ser reclutado por el narcotráfico. Enfrentar los campamentos irregulares y mejorar la seguridad en barrios también son tareas clave que seguiremos impulsando”, expresa.