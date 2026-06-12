Biministro Mas por ilegalidad de decreto de Subpesca en administración anterior: “Parece que era un estilo de gobernar”

Cabe señalar que la Contraloría Regional de Valparaíso declaró que “no se ajustó a derecho” un decreto relativo a la ley de fraccionamiento.

Luego que la Contraloría Regional de Valparaíso informara que la resolución exenta N°2.563, correspondiente al año 2025 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), “no se ajustó a derecho”, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que al parecer el estilo de la administración pasada era la ilegalidad.

Cabe recordar que la Contraloría cuestionó el mecanismo impulsado durante la gestión del exsubsecretario de Pesca, Julio Salas, para incorporar nuevos armadores artesanales a distintas pesquerías del país.

El dictamen se originó tras una presentación realizada por Sonapesca y varias organizaciones de pescadores artesanales, quienes acusaron que la medida vulneraba la Ley General de Pesca y Acuicultura, al abrir indiscriminadamente el acceso a pesquerías que se encontraban en estado de plena explotación y bajo régimen de cierre para nuevos ingresos.

Al ser consultado por el tema el ministro Daniel Mas indicó que “creo que es otra ilegalidad de la administración anterior que parece ser que era un estilo de gobernar”.

Agregó que “vamos a hacer cumplir la ley y aplicarla de la forma que cause menos perjuicio para los pescadores, eso será en el tiempo, pero tenemos que hacer lo que la ley nos indica”.

Alvarado y Censo

En tanto, el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, señaló que lo sucedido con el Censo y las irregularidades detectadas por Contraloría “no es buscar conflictos, sino que fue constatado por Contraloría que hubo desproligidad en contrataciones y trabajaron para el Estado personas que no lo debieron haber hecho; así que no andamos buscando para atrás, sino que constatamos hechos”.

Respecto a los dichos de Mario Marcel sobre los cambios en las metas fiscales y las constantes disputas con exautoridades, planteó que “no hablaría de conflictos, hablaría de legítimas diferencias de opinión y el gobierno anterior trata de defender sus posiciones y nosotros la nuestra”.