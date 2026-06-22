En consejo de gabinete y en semana clave, Kast llama al Congreso a aprobar la idea de legislar de la ley miscelánea
El mandatario encabezó un nuevo consejo de gabinete, donde señaló que “esperamos que el Parlamento acoja bien las propuestas que se están haciendo en reconstrucción, que van a ser relevantes, en inversión”.
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El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este lunes su quinto consejo de gabinete en La Moneda, enfocado en temas económicos y haciendo un llamado al Congreso a respaldar el proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción, que se vota en general este miércoles en el Senado.
Al iniciar el consejo de gabinete, el mandatario sostuvo que “esta va a ser una semana, de nuevo, con mucha actividad en el Congreso. Esperamos que el Parlamento acoja bien las propuestas que se están haciendo en reconstrucción, que van a ser relevantes, en inversión”.
Pero enfatizó que también “una de las áreas que nos va a ocupar más en este consejo de gabinete es el empleo. Hemos visto muy buenas noticias en nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país, que están solicitando todo el análisis medioambiental, pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades”.
Y anunció que “por eso les hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad cómo analizar el Plan de Empleo de Invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar”.
Kast indicó que hay inversiones que están anunciadas, “pero ya ahora lo que tiene que venir es que esas inversiones se concreten. También tenemos un tema esta semana importante en el área de la energía, en la electricidad que afecta a todos nuestros vecinos”.
El mandatario recordó que la próxima semana va a tener una gira internacional que va a incluir Paraguay y Uruguay.
En tanto, el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, señaló -ad portas de una reunión en La Moneda con la bancada de senadores del PS por la ley de reactivación- que “el gobierno siempre ha tendido la mejor disposición para recibir propuestas. Hemos tenido conversaciones con la bancada del PPD y luego voy a tener una conversación con el PS, que nos va a traer una propuesta para ser analizada y eventualmente algunas materias incorporadas en la discusión, siempre que esté en línea con las ideas matrices del proyecto”.
Plan de empleo
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, recordó la mesa interministerial por el empleo que se instaló la semana pasada y que encabeza junto al ministro del Trabajo, Tomás Rau, y alcaldes con foco en generar puestos de trabajo en “mujeres, jóvenes y regiones priorizadas como Valparaíso y Biobío. Lo que vamos a hacer es trabajar con programas ya existentes para llegar en corto plazo. Estamos movilizando Sercotec, Corfo y la Subdere con PMU”.
Explicó que “con empleos de invierno estamos dando un shock a la política de empleo en el corto plazo, y los empleos del último trimestre y de los próximos años vienen de la puesta en marcha de los distintos rubros como la reconstrucción que este año espera generar alrededor de 70 mil nuevos empleos que pueden subir si se destraban nuevos permisos y en obras públicas que está generando 35 mil empleos mensuales”.
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