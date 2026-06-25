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Kast valora avance en proyecto de reconstrucción pese a estrecho resultado: “Las diferencias se zanjan democráticamente” y llama a diálogo propositivo

El mandatario señaló que “hay un antes y un después con este proyecto de reconstrucción física, institucional y fiscal; todo apuntando a ordenar la casa”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 11:49 hrs.

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<p>Kast valora avance en proyecto de reconstrucción pese a estrecho resultado: “Las diferencias se zanjan democráticamente” y llama a diálogo propositivo</p>

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