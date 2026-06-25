Kast valora avance en proyecto de reconstrucción pese a estrecho resultado: “Las diferencias se zanjan democráticamente” y llama a diálogo propositivo

El mandatario señaló que “hay un antes y un después con este proyecto de reconstrucción física, institucional y fiscal; todo apuntando a ordenar la casa”.

En el marco de la inauguración de la XXII versión del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) el Presidente José Antonio Kast, valoró el avance del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción en el Senado que este miércoles -solo con los votos del oficialismo- fue aprobado en general y pasó a su discusión en particular.

El mandatario sostuvo que “las diferencias se tienen que zanjar democráticamente” y agradeció el apoyo de todos los parlamentarios ayer los que votaron a favor y en contra “del proyecto de reconstrucción que nos permitirá abordar problemas que han estado pendientes de solución en los últimos años”.

Agregó que “espero que a partir de ahora en la discusión en particular se pueda abrir diálogo para confrontar ideas y explicar por qué hay un antes y un después con este proyecto de reconstrucción física, institucional y fiscal; todo apuntando a ordenar la casa para recuperar las finanzas públicas que están bastante alicaídas como todos saben”.

El mandatario precisó que “Chile no se recupera de un día para otro. Los cambios tomarán un tiempo, pero habiendo señalado una hoja de ruta, el progreso económico y la paz volverán a ser el punto fundamental del desarrollo del país”.

Y agregó “a los senadores les pido que escuchemos con atención las propuestas que podamos recibir de aquellos que no comparten nuestras ideas y que con esas normas podamos sacar a nuestro país adelante”.

Compras de tierras

Aprovechando su participación en el encuentro empresarial de La Araucanía el mandatario recordó su compromiso asumido en la pasada cuenta pública de presentar un proyecto de ley para modificar la ley indígena en el sistema de compras y adquisiciones de tierras. Indicó que “se han invertido grandes recursos en compras de terrenos. Se han gastado cerca de US$1.200 millones en comprar terrenos para solucionar un conflicto ¿y ha servido? No, porque unos pocos abusan”.

Explicó que “por eso hemos anunciado cambios. No vamos a encontrar solución y paz si se siguen las mismas políticas de compras de terrenos en que terminan usándose artimañas para poder explotarlas”.

Indicó que “vamos a plantear al parlamento que vayamos eliminando las restricciones en el uso de las tierras en comunidades, que las puedan arrendar en iguales condiciones de la ciudadanía”.

Kast dijo que existe todo un plan por parte del gobierno en medidas de seguridad en la zona, porque que “en La Araucanía tiene que terminar la cultura del miedo y empezar la del respeto a la ley y el orden para alcanzar el bienestar de todo el país”.