Triunfo para el gobierno: solo con votos oficialistas, la Sala del Senado da luz verde a la idea de legislar del proyecto misceláneo

Tanto desde la oposición como desde el gobierno esperan que en la segunda etapa de la tramitación, en particular, se consiga llegar a acuerdos.

Tras una jornada de intensas negociaciones, en que el gobierno y la oposición no lograron ponerse de acuerdo respecto del proyecto misceláneo, finalmente pasadas las 18:00 de este miércoles la Sala del Senado votó la idea de legislar de la iniciativa, con urgencia suma, tal como esperaba el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien no aceptó que se dilatara la discusión hasta después de la semana regional.

De este modo, a las 19:37 y tras la intervención de todos los senadores, la propuesta emblemática del gobierno de José Antonio Kast fue aprobada en una sola votación por 26 votos a favor 23 en contra y la abstención del senador PPD Pedro Araya, quien había confirmado su decisión minutos antes del inicio de la votación.

Así las cosas, alrededor de media hora de conversación le tomó al ministro de Hacienda responderle a los senadores frenteamplistas Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez que sus propuestas “no tienen cabida” en el proyecto del gobierno, en términos del senador. Por lo que, acto seguido, confirmó que no ha ocurrido nada que los haga cambiar de opinión, respecto de rechazar la idea de legislar de la iniciativa.

Aunque en el Ejecutivo no descartaban contar con algún apoyo opositor que votara a favor o se abstuviera, postura que se le atribuía al senador PPD Pedro Araya, la senadora Sánchez señaló que en el marco de un encuentro “franco” le hicieron ver al ministro que un proyecto aprobado por estrecho margen no da estabilidad y que en las condiciones que ha generado el Ejecutivo no es fácil construir acuerdos, a pesar de la disposición manifestada por su sector.

Unanimidad para votar “por distintas razones”

Este era el ambiente en que se votó el proyecto, donde la oposición no sólo no logró convencer a Quiroz ni al ministro del interior, Claudio Alvarado -quienes intensificaron este miércoles los acercamientos con senadores de todos los sectores, con el ánimo enfocado, eso sí, en romper la frágil unidad opositora- de la necesidad de modificar el proyecto que ya es visualizado como el más importante de la actual administración.

Esta fue sólo una de las múltiples conversaciones que sostuvieron los ministros con senadores de todos los sectores durante toda la jornada y que se deberán retomar, en la etapa de la tramitación en particular donde se espera que hay acuerdos transversales, pese a que el Ejecutivo también podría aprobar su proyecto como se votó en general, si quisiera hacerlo.

La votación se produjo a pesar de los esfuerzos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), por convencer al Ejecutivo de lo positivo que podría haber resultado postergar la votación para conseguir un respaldo mucho más amplio y transversal. Quiroz no cedió en su aspiración, por lo que en la reunión que sostuvieron los comités desde las 15:00 horas ocurrió lo esperado, se acordó por unanimidad votar esta jornada a partir de las 18:00 horas.

Núñez explicó que en la reunión de comité se acordó por unanimidad y por “distintas razones” votar el proyecto misceláneo en esta jornada. De manera tal que a las 18:00 horas se abrió la votación, generando una alta expectativa, pese a que el resultado era conocido con anterioridad, porque el oficialismo tenía los votos para hacer avanzar la propuesta en esta etapa.