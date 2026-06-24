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Triunfo para el gobierno: solo con votos oficialistas, la Sala del Senado da luz verde a la idea de legislar del proyecto misceláneo

Tanto desde la oposición como desde el gobierno esperan que en la segunda etapa de la tramitación, en particular, se consiga llegar a acuerdos.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 19:15 hrs.

Senado oficialismo Oposición gobierno Proyecto de ley ley miscelánea Ministro de Hacienda Claudia Rivas
<p>Crédito: Aton</p>

Crédito: Aton

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