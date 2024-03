Fin a las especulaciones: Tohá aclara que la frase de Boric “más Narbona y menos Craig” sí hace referencia a los Luksic

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró la confusa frase “más Narbona y menos Craig” que dijo el Presidente de la República, Gabriel Boric, refiriéndose al mundo empresarial la semana pasada durante su visita a Coquimbo.

“Yo creo que la declaración del Presidente iba en esa dirección, más en estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación”, dijo en conversación con Radio Duna. Agregando que en “la frase del Presidente, Narbona es constructivo”.

Así, la secretaria de Estado confirmó que con Narbona se refería al empresario Jean Paul Luksic Fontbona, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals y que acompañó a Boric en una actividad en Los Vilos la semana pasada. “Esa es la imagen que hay detrás. O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante en nuestras discusiones y salir adelante en nuestras discusiones no quiere decir no tenerlas y no quiere decir, dejar de estar apasionado con tus ideas”, explicó.

En tanto, por Craig hacía referencia al empresario Andrónico Luksic Craig, hermano de Jean Paul. Consultada si el mandatario consideraba que fue destructivo con sus críticas realizadas la semana pasada, Tohá lo negó. “Yo creo que el Presidente trataba de decir más de este estilo y menos de este otro estilo”, dijo.

Dichos del senador Núñez

La jefa de gabinete también se refirió a las declaraciones del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, de que el Gobierno tendría que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas.

“No es bueno que se confundan los roles acá, no es bueno que se ponga la idea de que el Gobierno puede ser un factor organizador de la expresión social”, dijo.

La ministra precisó que al Ejecutivo “no le corresponde hacer eso, no lo va a hacer y yo no soy partidaria de que los gobiernos se mezclen en ese rol, lo que no es bueno. Otra cosa es que los ciudadanos quieran expresarse, pero que los gobiernos intervengan en eso, no me parece, ni en este ni en ninguno”.

Así, mencionó que en lo que se está abocando el Gobierno es en buscar las mayorías suficientes en el Congreso para sus reformas.

No obstante, especificó que “dicho esto, que se están discutiendo temas que afectan a la ciudadanía, la ciudadanía se involucra en ese debate, se exprese, haga valer su punto de vista por medios democráticos y pacíficos, no debería llamar a espanto a nadie”. Por lo que en la discusión de las reformas de pensiones y pacto fiscal, “es válido que los ciudadanos den su opinión y también expresen”.

Además, Tohá planteó que “cuando los empresarios vienen diciendo todos los días que si se toma tal decisión esto va a afectar el crecimiento, va a caer la inversión, están presionando, ¿o no?”. A lo que la ministra agregó que “es que todo el mundo presiona en una democracia, el tema es que la presión tiene formas válidas y formas no válidas”.