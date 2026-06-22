Oposición no logra unificar propuestas al proyecto misceláneo y exige separar la reconstrucción de la reforma tributaria
A través de una declaración pública suscrita por todos los partidos desde la Democracia Cristiana (DC) al Partido Comunista (PC).
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Este lunes, la oposición no logró cumplir el objetivo de entregar una propuesta única para negociar con el gobierno eventuales modificaciones al proyecto misceláneo. No obstante, hicieron llegar de manera separada propuestas al Ejecutivo y producto de la reunión de este lunes emanó una declaración pública suscrita por los presidentes de partido que participaron, desde el Partido Comunista (PC) a la Democracia Cristiana (DC).
Tras el encuentro, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, leyó una declaración pública que suscribieron los partidos presenten en la cita; en la que exigen al gobierno que separe la reforma tributaria contemplada en el proyecto misceláneo de los tres primeros artículos que hacen referencia a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de los últimos veranos, 2024 en la Quinta Región; y, 2025 en el Sur del país.
La declaración enfatizando su posición ideológica y política sostiene que “somos partidos progresistas que hemos luchado históricamente por garantizar derechos sociales a las y los chilenos”. Y, el texto detalla que estos se han producido en educación pública, salud garantizada y vivienda.
Documento: “Amenaza” a los derechos sociales
Por lo que, desde el punto de vista de los dirigentes, “un proyecto de reforma tributaria que plantea como única certeza la menor recaudación fiscal y que, consiguientemente, amenaza la adecuada satisfacción de los derechos sociales de la ciudadanía, resulta imposible de aceptar en los términos planteados hasta ahora. Más aún cuando, pese a las opiniones expertas del CFA y del Banco Central, el Ejecutivo no ha introducido modificación alguna”, sostiene el documento, en la misma línea que lo han venido planteando representantes de ambos comités opositores del Senado, la propia senadora Vodanovic y la senadora DC Yasna Provoste.
De ahí que instan al Ejecutivo a “separar la discusión de la reconstrucción de la reforma tributaria” y respecto de la última se insiste en la necesidad de constituir una instancia técnica que “la aborde con el rigor que merece”. Asimismo, “esperamos una respuesta concreta del gobierno a las propuestas que cada partido y bancada ha presentado, legítimamente, antes de la votación en general en el Senado”.
Por último se reitera que “una reforma tributaria responsable no debe aprobarse con un voto o mayorías frágiles y circunstanciales, sino a través de consensos amplios y sólidos”.
Los firmantes del texto son el presidente del PPD, Raúl Soto; presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa; presidente del PC, Lautaro Carmona; presidente de la DC, Álvaro Ortiz; presidenta del PS, Paulina Vodanovic; y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.
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