El escenario crediticio en 2022 para las FinTech

Por más de una década, tanto proveedores como consumidores han disfrutado de un marco muy positivo para la otorgación y obtención de crédito. Sin embargo, el escenario ha comenzado a cambiar rápidamente este año. La inflación se ha disparado, golpeando especialmente a los consumidores de menores ingresos. Además de eso, los bancos centrales de las principales potencias económicas han ajustado, o comenzarán a ajustar en el caso de la eurozona, su política monetaria, incrementando los tipos de interés. Sólo Japón es la excepción.

A pesar de esto, muchos análisis del mercado crediticio se remiten sólo a la industria bancaria, olvidando el crecimiento que han experimentado otros actores, incluyendo empresas FinTech.

En mi opinión, algunos modelos de negocio que se han desarrollado en los últimos años no serán viables en un entorno donde ya no existe una tasa de política monetaria cercana a cero. Además de mayores costos de financiamiento para los proveedores de crédito, el escenario macroeconómico será más difícil, lo que traerá problemas a la hora de cobrar esos créditos.

Un modelo particular en el que me quiero enfocar, y que ha crecido velozmente en los últimos años, es el BNPL (las siglas de “Buy Now, Pay Later” o “Compra ahora y paga después”). Este sistema permite, en el punto de compra, llevar el producto y pagar después de la compra, aunque dentro del corto plazo y en pocas cuotas, comúnmente dos. Es decir, es un préstamo no bancario, pero que, además de tener un plazo corto, se caracteriza por no analizar al sujeto de crédito, no exigir garantías, y no hacer cobros adicionales por el beneficio (es decir, existe un subsidio). Los proveedores del servicio BNPL pagan al vendedor, pero le cobran una comisión de acuerdo al monto vendido. El vendedor gana porque el BNPL aumenta el tamaño promedio de las compras, además de constituir una forma adicional y novedosa de atraer clientes, especialmente jóvenes.

Obviamente, este servicio es especialmente atractivo para consumidores sin acceso a los bancos y sus productos (como la tarjeta de crédito). Sin embargo, los proveedores de BNPL enfrentarán al menos dos problemas este año. Primero, su modelo de negocio actual depende excesivamente del dinero barato. Si pueden conseguir financiación casi sin costo, entonces es más fácil extender créditos cobrando una pequeña comisión a los vendedores. Pero ahora esos fondos que prestan ya no podrán conseguirse de manera tan barata.

Por otro lado, el aumento de competidores ha generado una fuerte presión a la baja en las comisiones cobradas. Al mismo tiempo, los consumidores, afectados por la inflación en primer lugar, ya comienzan a dar muestras de restringir gastos. Las últimas noticias que hemos recibido en Estados Unidos de empresas como Walmart, Target y Gap son un ejemplo.

Para sobrevivir, muchas de estas empresas deberán diversificar su oferta. Algunas ya han incursionado en productos como tarjetas de débito. Un uso inteligente de las bases de datos que han acumulado será de gran ayuda para discernir en qué productos pueden obtener utilidades.

Por otro lado, tendrán que estrechar la relación con sus consumidores. Está estudiado que, en caso de problemas para pagar deudas, los consumidores son estratégicos a la hora de caer en cesación de pagos. Las personas establecen una jerarquía de pago, lo que beneficia a algunos acreedores por sobre otros. En cualquier caso, este año dejará en el camino a muchas empresas surgidas en los últimos años al alero del crédito barato, lo que generará una sana consolidación en torno a modelos de negocio viables en el largo plazo.