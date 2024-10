Grupo de chilenos pierde interés por invertir en propiedades en Miami, pero se abrirían oportunidades en otras zonas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras el estallido social de 2019, se generó una verdadera fuga de chilenos que quisieron sacar su dinero del país. Uno de los destinos favoritos fue el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Cientos de connacionales compraron viviendas principalmente en el estado de Florida para luego arrendarlas. Pero, hoy el negocio ya no sería tan atractivo y ya hay inversionistas que quieren vender y volver a invertir en Chile.

¿Los motivos? Alza en los impuestos y cuotas de mantenimiento muy altas han derivado en una baja en la rentabilidad de la inversión tras la compra de viviendas, a lo que se suma el aumento en el precio de los seguros y una ley de seguridad de condominios promulgada tras el mortal colapso de Champlain Towers South, un edificio que se derrumbó en la zona de Surfside en 2021 y que cobró la vida de 98 personas.

En los últimos años, los precios de las viviendas en Miami se han disparado por la mayor demanda de extranjeros, provenientes de países como Chile, Colombia, Argentina, entre otros. Pero también de estadounidenses, que han dejado ciudades como California y Nueva York para asentarse en Florida. Así, la escasez de inventario ha llevado a un aumento constante de los precios.

En septiembre de 2024, el valor promedio de las casas unifamiliares se situó en US$ 730 mil, impulsado por la gran demanda en barrios como Coral Gables y Pinecrest, donde los precios rozan los US$ 2 millones.

En el caso de los condominios y departamentos, los precios también varían considerablemente. Las opciones más económicas, como un apartamento en Miami por US$ 185 mil, contrastan con propiedades que alcanzan los US$ 399 mil o más en zonas como Doral​.

Los precios de los arriendos también se han disparado.

Un inversionista explica -bajo reserva- que adquirió una propiedad en US$ 550 mil en Jacksonville hace unos tres años y, actualmente, ésta tiene un valor de mercado que superan el US$ 1 millón. La comenzó a arrendar en US$ 4.300 y hoy recibe US$ 6 mil.

Dice que, considerando todos los costos asociados que debe realizar, la rentabilidad se ubica en torno al 4%.

Porque en la ecuación se deben incorporar los costos que debe realizar el propietario de la casa que se alquila: para un extranjero, lo más aconsejable es pagarle a una persona para que se haga cargo de la vivienda. Luego, vienen las contribuciones (que han subido en torno a 40% en tres años) y el denominado HOA, que se ha disparado alrededor de 50% en el mismo periodo.

Esta última es la abreviatura de Home Owners Association, que es una tarifa que cada propietario (no arrendatario) debe pagar a esta asociación de propietarios para que pueda cubrir el mantenimiento del condominio y otros gastos relacionados con el mejor interés de la comunidad.

Como si fuera poco, se debe incorporar el aumento del precio de los seguros y una ley de seguridad de condominios promulgada tras el colapso de la torre en Surfside que obligará a las asociaciones a mantener reservas para reparaciones estructurales en 2025.

Las opciones

“Desde que se cayó el edificio en Miami Beach las autoridades han puesto más exigencias a los propietarios, lo que significa mayores costos y que ya no es tan buen negocio tener departamentos allá”, dice Marcos Kaplún, director de Kayco International Group.

“Tenemos dos clientes que nos pidieron que los ayudáramos a vender sus departamentos allá: uno con cuatro departamentos y el otro con tres. Además, tres grupos inmobiliarios nos contactaron para contarnos que volvían a Chile a ver proyectos, porque en Estados Unidos el negocio ya no estaba tan bueno”, añade.

Jaime Ugarte, director Ejecutivo de Colliers, dice que si bien aún se percibe un interés importante por parte de chilenos en invertir en EEUU y en Florida, para algunos inversionistas Miami está siendo considerado “caro”.

“Esto se debe principalmente al encarecimiento que se ha registrado en la ciudad en el último tiempo, tanto en el sector inmobiliario como el costo de la vida en general. Debido a esto, una fracción importante de inversionistas chilenos -que habían invertido principalmente en Miami- han buscado otras alternativas en ciudades como Orlando, Tampa y Jacsonville”, explica el experto.

Y añade: “También hemos percibido interés y buenas oportunidades en estados como Texas y Georgia. Ahora que la Fed empezó a bajar las tasas de interés puede que veamos un segundo impulso al mercado inmobiliario en EEUU”.