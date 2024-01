Metro destinará inversiones por US$ 1.300 millones al plan de modernización de las líneas 1, 2 y 5

Silenciosamente, la administración de Metro comenzó con la ejecución del plan para modernizar las líneas antiguas del sistema. A fines de 2023, la compañía estatal terminó de calcular el presupuesto para elevar el estándar de los tramos 1, 2 y 5, lo que implicará una inyección de US$ 1.300 millones en la próxima década, explica el gerente general de Metro, Felipe Bravo.

Subraya que este desembolso equivale a la mitad del valor de construcción de un nuevo trazado como, por ejemplo, la Línea 7, que costó alrededor de US$ 2.600 millones.

Y si bien la fórmula de inversión aún está en conversaciones con el Gobierno, Bravo anticipa que lo más probable es que una parte se realice a través de bonos emitidos por la compañía y otra con capital inyectado por el Estado.

La actualización de infraestructura se volvió una materia urgente para el equipo de Metro, que en 2025 cumplirá 50 años de operación.

“Este importante hito que se viene nos hizo pensar en cómo nos proyectamos para los próximos 50 años. Hoy, tenemos tres líneas automáticas, con la tecnología más moderna del mundo, pero en la red necesitamos equiparar ambos sistemas y la modernización tiene en la mira poder subir el estándar de experiencia para todos los usuarios en la próxima década”, explicó el gerente general de Metro.

Los pasos que vienen

Durante 2024 la compañía estatal terminará de diseñar el 100% del proyecto de modernización. Sin embargo, Metro ya cuenta con algunos avances que son visibles para los pasajeros.

Un ejemplo, señaló, es que a partir del último trimestre de 2023 toda la red del sistema hizo un recambio en los accesos para favorecer a los pasajeros con movilidad reducida con la instalación de puertas bidireccionales de vidrio, las mismas que ya se usan en las Líneas 3 y 6.

“Hay muchos cambios que la gente empezará a percibir. Estamos cambiando barreras por puertas de salida antievasión, una medida que vino después del 18 de octubre. Además, se contrató la ingeniería de estudio para evaluar la instalación de puertas de andén en la Línea 1, porque el 40% de los pasajeros circulan por este trazado diariamente. Es un proyecto bastante complejo y de larga duración, pero a mediados de año probablemente vamos a tener mayor claridad para la ejecución”, apuntó Bravo.

Antes del cierre de 2023, Metro contrató una empresa para realizar los estudios de ingeniería que permitirán determinar el cronograma de los plazos de ejecución, duración de las etapas de construcción y métodos para transformar la infraestructura sin detener la operación del sistema.

La modernización incluye no solo infraestructura de los andenes, sino también renovación de los sistemas de iluminación por fórmulas más eficientes y mejora en los mecanismos de información a pasajeros para que la coordinación sea “en tiempo real”.

“Todo es parte del megaproyecto que vamos a comunicar en la medida que sea más concreto”, señaló el ejecutivo.

Cronograma de la expansión de la red

Metro tiene una cartera de proyectos por US$ 7.900 millones que no solo van por el carril de la modernización sino que también de la expansión. Esto incluye la construcción de la extensión de la Línea 6 por el poniente -cuyas obras partirán en el primer trimestre de ese año, indicó Bravo-, así como las nuevas líneas 7, 8 y 9.

Sobre los niveles de avance, en noviembre la compañía ingresó el estudio de impacto de la Línea 9 al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El equipo estima que en un plazo de 18 meses van a obtener la resolución de calificación ambiental (RCA) para dar marcha a la construcción del trazado, a más tardar, a inicios de 2026.

En paralelo, la compañía trabaja en el ingreso del proyecto de la Línea 8 al SEA. “El objetivo es presentar durante el segundo o tercer trimestre de 2024 el estudio de impacto ambiental. Eso implica que durante este año vamos a estar enfocados las participaciones ciudadanas correspondientes. La idea es que la Línea 8 se construya simultáneamente con la 9”, explicó.

En relación al desarrollo de la Línea 7, la compañía reporta un 15% de avance con 40 frentes de obra simultáneas. “Se está trabajando en la etapa de pique, galerías y túneles. Durante el primer semestre ocurrirá el encuentro de los dos túneles de la Línea 7. Además, daremos inicio a la construcción con tuneladora, una máquina usada por primera vez en Metro”, apuntó Bravo.

La meta de los 1.000 millones de pasajeros

Poco a poco Metro ha ido recuperando la demanda que tenía previa a la pandemia. Tarea que además tiene un desafío extra: un porcentaje de los pasajeros migró a los automóviles. En este escenario, las estrategias de modernización y construcción de red tienen entre sus ejes aumentar el atractivo del transporte público.

Al cierre de 2023, Metro movilizó 600 millones de pasajeros anuales, lo que implica una recuperación del 80% de la demanda previa a la pandemia. Y con la puesta en marcha de las líneas en construcción, la compañía estatal estimá que llegará a transportará 1.000 millones de pasajeros al año.

“Haremos un roadshow con inmobiliarias y firmas que estén interesadas en hacer proyectos en los espacios de Metro”

La empresa tiene una cartera de 30 terrenos de diferentes dimensiones, que pondrá a disposición de futuras asociaciones con privados en desarrollos comerciales y de vivienda, proceso que prevé iniciar durante el primer trimestre de 2024.

Metro está dando forma a un proyecto que hace años tiene en carpeta: la utilización de sus terrenos para la construcción de centros comerciales y edificios de vivienda. Un paso concreto de este plan tendrá lugar en el primer trimestre de 2024, pues la compañía estatal hará un llamado al mundo privado para participar de un roadshow que tiene como objetivo mostrar un catálogo de más de 30 espacios, en una de cartera que parte desde los 1.500 m2.

“Un foco importante de 2024 será buscar fórmulas para asociarse con privados para sacar adelante desarrollos o actividades en los terrenos que nos van quedando. Durante este año haremos un roadshow a todas las inmobiliarias y empresas interesadas en desarrollar proyectos en esos espacios que están muy bien ubicados, tanto en los ejes de nuestra línea, como al lado de una estación”, dijo el gerente general de Metro.

Bravo explica no están buscando socios con un perfil específico, sino que están abiertos a recibir proyectos que incluyan un mix de iniciativas, tanto comerciales como de vivienda. “Estamos entendiendo mejor las necesidades de los distintos lugares y cómo Metro puede ser un beneficio distinto, independiente de la comuna. Queremos impulsar con mucha fuerza esta invitación a los desarrolladores, a quienes vamos a estar contactando durante el primer trimestre de este año. Esto está recién partiendo”, apuntó.



Conexión e ingresos no tarifarios

Metro tiene planes de expansión por toda la ciudad que incluyen llegar a zonas sin conexión como, por ejemplo, Bajos de Mena, en Puente Alto, que por primera vez se conectará a la red a través de la Línea 9.

“En la Región Metropolitana hay un déficit habitacional muy grande. Y el tema inmobiliario es un eje que en Metro vamos a empujar muy fuerte porque poder ir generar asociaciones nos permitirán agregar valor a la ciudad y a las personas”, expresó Bravo.

Además, Metro tiene en la mira incrementar los ingresos no tarifarios del sistema, es decir, todas las recaudaciones que se generan desde fuentes diferentes al pago de pasajes, como es el caso del arriendo de locales.

“El 20% de las personas que ingresa a la red de Metro no lo hace para usar el servicio, sino que muchas veces es para sacar dinero, comprar algo o simplemente utilizar la conexión para cruzar la calle. Por eso, estas asociaciones serán un pilar en 2024 que nos permitirán incrementar los ingresos no tarifarios”, señaló.

Los terrenos que Metro mostrará en el roadshow no solo corresponden a predios en torno a las estaciones de las futuras líneas, sino también en terminales del sistema que ya están construidos que cuenten con espacios que están en desuso, ya que por ley la empresa está limitada en cuanto a generar recursos que no provengan del transporte de pasajeros.