Coordinador Eléctrico: “No descartamos que haya una intervención humana por parte de los mismos operadores de la empresa Interchile”

Nada fácil ha sido el cara a cara del Coordinador Eléctrico con el Congreso, donde fue citado por el apagón. Una declaración del organismo “resucitó” una posibilidad que para el Gobierno ya estaba desechada. “No podemos descartar la intervención de terceros”, sostuvo en la mañana del miércoles el director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, a la comisión de Minería y Energía del Senado. Su declaración generó sorpresa y el Coordinador debió salir a aclarar que el ejecutivo se refería a que en el proceso de la investigación se determinará si hubo “intervención humana” de la empresa.

Pero ese día, en la comisión del ramo en la Cámara Baja, Huber ahondó: “La información que tenemos de la empresa se refiere a que habría una intervención en los canales de comunicación. Y por eso que, cuando me referí en la mañana, no descartamos que haya una intervención humana por parte de los mismos operadores de la empresa Interchile en el momento en que se produce la desconexión, sin haber una falla real”.

Agregó que “es como si en nuestros domicilios se abriera el interruptor general de nuestra casa y quedáramos sin energía, sin haber ninguna sobrecarga ni ninguna condición anormal en el sistema. Cuando me refería a que no descartaba la participación de terceros, me refiero a la intervención humana por parte del personal de la empresa”.

Y remarcó: “Cuando me refería a intervención de terceros me refería a intervención humana de la propia empresa, que podía haber cometido algún error en la operación y eso no lo descartamos. La empresa a la 13:35 horas nos informó que había inhabilitado esta protección y sin embargo es esta misma protección la que desconecta ambos circuitos de la línea”.