ENAP blinda a Friedmann: el gerente de los mejores resultados históricos seguirá al mando en un escenario más adverso
El presidente de la estatal, Cristián Muga, respaldó la continuidad del ejecutivo, destacando cinco años consecutivos de resultados positivos y una reducción de deuda superior a US$ 2.000 millones desde 2022.
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El gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Julio Friedmann, continuará al frente del equipo ejecutivo de la estatal. Así lo confirmó el presidente del directorio, Cristián Muga, quien señaló que la actual administración cuenta con la confianza de la mesa.
Friedmann -ingeniero civil de la Universidad de Chile- asumió el cargo en noviembre de 2022, tras un proceso de selección conducido por un head hunter.
Bajo su gestión, ENAP completó en 2025 cinco años consecutivos de resultados positivos, redujo su deuda en más de US$ 2.000 millones desde 2022 y alcanzó récords de producción.
"La actual administración tiene a su haber los mejores resultados jamás obtenidos en la historia de la empresa. Sin embargo, no podemos vivir de éxitos del pasado", afirmó Muga.
El desafío ahora, agregó, se da "en un contexto que prevemos con márgenes más estrechos", donde la prioridad será "gestionar necesidades urgentes como la disminución de costos, la estabilidad de la operación, el pleno cumplimiento ambiental y la creación de nuevas fuentes de ingresos. Desde el Directorio, creemos que Julio Friedmann es la persona adecuada para liderar la administración en este período".
Un punto negro de la gestión de Friedmann es la manipulación de datos ambientales, que provocó la desvinculación de varios funcionarios y una denuncia ante el Ministerio Público.
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