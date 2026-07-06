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ENAP blinda a Friedmann: el gerente de los mejores resultados históricos seguirá al mando en un escenario más adverso

El presidente de la estatal, Cristián Muga, respaldó la continuidad del ejecutivo, destacando cinco años consecutivos de resultados positivos y una reducción de deuda superior a US$ 2.000 millones desde 2022.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 16:35 hrs.

Energía combustible Petroleras ENAP Karen Peña
<p>ENAP blinda a Friedmann: el gerente de los mejores resultados históricos seguirá al mando en un escenario más adverso</p>

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