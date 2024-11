ENAP registra baja en sus utilidades al tercer trimestre marcada por reducción en márgenes de refinación internacional

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una baja en sus utilidades registró la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) al tercer trimestre de este año. Según informó la petrolera estatal a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), este ítem alcanzó los US$ 326,4 millones frente a los US$ 564,7 millones anotados en el mismo período de 2023, representando una disminución del 42,2%.

La estatal explicó estas cifras por la disminución del margen bruto en términos nominales desde los US$1.103,8 millones presentados al cierre de los primeros nueve meses de 2023 a los US$763,7 millones obtenidos en el mismo período en 2024.

"Dicha disminución tiene relación con la reducción de los márgenes de refinación internacionales promedio del período de 27,4 a 16,4 US$/bbl en gasolinas y de 33,7 a 21,3 US$/bbl en diésel, lo que fue compensado, parcialmente, con la optimización del costo de la canasta de compra de crudos", sostuvo.

En un comunicado, el gerente general de Enap, Julio Friedmann, destacó que las medidas de gestión interna, especialmente aquellas orientadas a generar estabilidad en la producción, han permitido mitigar en parte las caídas de precio de los productos comercializados por la empresa y, al mismo tiempo, continuar disminuyendo la deuda de la compañía.

“Pese a la reducción en los márgenes de refinación internacional, algo que esperábamos ocurriese, estamos desarrollando una operación más eficiente. En un año marcado por los altos precios del petróleo, recortes de producción de la OPEP y conflictos geopolíticos que amenazan el suministro global, Enap obtuvo resultados al tercer trimestre que le permiten proyectar su sostenibilidad financiera en el largo plazo y que hasta la fecha están por sobre lo planificado para este año”, aseguró.

Respecto a los costos financieros, al tercer trimestre estos presentaron una caída de US$ 9,1 millones, pasando de US$ 171,6 millones en los primeros nueve meses del 2023 a US$ 162,4 millones durante el mismo período del 2024. Lo anterior, debido a la disminución de la deuda financiera, que se redujo de cerca de $ 3.900 millones al cierre del mismo trimestre del año anterior a $ 3.600 millones aproximadamente al 30 de septiembre de este año.

Líneas de negocio

En cuanto al resultado por Líneas de Negocio, la línea de Refinación y Comercialización (R&C), que es la encargada de transportar el petróleo y sus derivados a Chile, refinarlo en las plantas y distribuir los productos en el país, obtuvo un Resultado Antes de Impuesto (RAI) de US$ 306,1 millones, que se compara con los US$ 609,2 millones del año anterior.

Mientras, en cuanto a la línea de Exploración y Producción (E&P) -que está a cargo de extraer gas y petróleo en Chile y otros tres países-, este tercer trimestre de 2024 obtuvo un RAI de US$ 151,6 millones. De este total, US$ 142,7 millones corresponden a la operación en el exterior de la filial Enap Sipetrol y US$ 8,2 millones a Magallanes.