ENAP reporta nuevamente utilidades y reconoce primera devolución de US$ 150 millones por parte de Hacienda

Pese al debilitamiento de las condiciones de precios de los productos refinados y las dificultades de la economía a nivel global, este jueves la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) reportó -por cuarto año consecutivo- utilidades. Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), alcanzó US$ 408,2 millones al 31 de diciembre de 2024 en comparación a los US$ 565,8 millones obtenidos en el ejercicio anterior.

Este menor resultado se explica -indicó- principalmente por la disminución del margen bruto en términos nominales, lo que responde a su vez a la caída de los márgenes de refinación internacionales, la cual fue compensada parcialmente por la optimización en el costo de la canasta de crudos.

La petrolera estatal dio a conocer una reducción de su deuda financiera en US$ 297,4 millones.

Luego que en 2023 el Ministerio de Hacienda solicitara el retiro anticipado de utilidades por cerca de US$ 400 millones, el miércoles en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y este jueves en el marco de la presentación de resultados ante medios de comunicación, ENAP sinceró que en diciembre de 2024 la cartera les devolvió US$ 150 millones iniciales que se habían comprometido para el año pasado. Así, restan US$ 250 millones que están en la Ley de Presupuestos de este año.

"Nos tiene también muy satisfechos. Recordar que estos recursos son fundamentales para nosotros, porque es parte del plan que tenemos.Tenemos un compromiso muy fuerte por fortalecer esta compañía sin requerir recursos frescos por parte del Estado y en ese sentido hemos tenido una disciplina en materia de inversiones, de reducción de deuda (...)", destacó el gerente general de ENAP, Julio Friedmann.

Ante una eventual posibilidad que se repita una petición de este tipo considerando la estrechez fiscal, el ejecutivo sostuvo: "Tenemos formalmente nuestra junta de accionistas programada para abril. Eventualmente habrán conversaciones antes, pero como señalé, es muy importante para nosotros tener visibilidad de nuestros ingresos, de nuestro capital y por lo tanto nuestra expectativa es que esos recursos se reintegren".

Otros recursos que deben ser restituidos a la estatal por parte de la Subsecretaría de Energía son los costos de distribución del plan piloto Gas a Precio Justo que alcanzan los $ 517.068.501.

Al respecto, Friedmann recordó lo señalado el martes en el Congreso por el ministro de Energía, Diego Pardow, quien detalló que tienen dos vías esencialmente para solucionar esta materia: "La primera que la estamos explorando, viendo la posibilidad de hacernos cargo de las distintas deudas que refleja la cuenta corriente entre ENAP y su controlador, en la junta de accionistas, que debe ser el próximo mes. Y si no, lo incorporaremos en la Ley de Presupuesto siguiente. Pero efectivamente este es un monto que del cual nos vamos a hacer cargo".

Friedmann reflexionó que el plan piloto de carácter no comercial Gas a Precio Justo "murió el 31 de diciembre del año 2022", subsistiendo solo el compromiso de pago mencionado. Respecto a lo que han iniciado como programa comercial a través de su filial Gas de Chile, sostuvo que "es un negocio que ha ido creciendo con mucha responsabilidad financiera y les puedo señalar que durante el 2024 particularmente ese negocio tuvo resultado positivo".

"Hoy contamos con 163.000 cilindros en un esquema comercial muy diferente, donde solo estamos a nivel mayorista y son empresarios privados que hacen el trabajo minorista. Por lo tanto, es un negocio que en este momento le reporta utilidades a esta compañía", dijo. Y añadió: "Estamos confiados que es un negocio que va a seguir siendo financieramente rentable".

En la Cámara, Friedmann sinceró que la estatal había anticipado un perjuicio económico antes de la implementación del plan piloto Gas a precio justo: "Creo que fue bastante visionario el equipo y hablo particularmente nuestro gerente comercial, que sí estaba en ese momento y del resto del equipo de ENAP de anticipar que eso iba a generar eventualmente, con mucha probabilidad, un daño patrimonial a la compañía".

"Año particularmente incierto"

Consultado por sus expectativas para este año, Friedmann reconoció que actualmente no sólo está el tema de la baja internacional de márgenes de refinación, sino también "una muy alta volatilidad en otras condiciones que nos pegan fuertemente".

"Poder decir exactamente en qué dirección va a impactar es muy difícil porque cada anuncio y cada semana nos trae noticias nuevas. En lo que estamos concentrados es en trabajar en lo que sí podemos controlar, que es nuestra operación interna, tener planes de mitigación, mejorar nuestra logística, mejorar nuestro desempeño. Pero sí la volatilidad internacional y los anuncios también que se están haciendo por parte de Estados Unidos afectan como probablemente a muchas otras compañías, también afectan nuestra previsibilidad en cuanto a costos e ingresos", sinceró.

José Pablo Gómez, gerente de finanzas corporativo de ENAP, complementó que "lo que hemos estado conversando es que es un año particularmente incierto en algunas variables que son importantes para el negocio". Y aludió al tipo de cambio y modificaciones en el precio del crudo. Es un año de incertidumbre -dijo Friedmann- "mayor que la del año pasado".

Tras informar en enero que la firma logró producir por primera vez diésel en norma chilena con menor huella de carbono denominado "Diésel Renovable ENAP", Friedmann precisó que "estamos analizando, más allá de los acuerdos comerciales que se podrían generar ahora en el corto plazo, también cómo escalar esto de manera responsable".