Enel Chile detalla plan de inversiones a 2026 y lanza: "Ojalá se pueda salir pronto del tema del PEC 3 y retomar las discusiones que este sector necesita"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una apuesta más firme sinceró Enel en Chile a pesar de la señal de eficiencia que sinceró la compañía italiana la semana pasada en su Capital Markets Day 2023. Tal como adelantó hace unos días, la firma ratificó este lunes en el marco del Investor Day un plan de inversiones por US$ 2.300 millones en el período 2024-2026 frente a los US$ 1.700 millones previstos para el lapso 2023-2025, cuyo 44% estará destino al desarrollo de iniciativas de energías renovables.

Sin embargo, hubo novedades, ya que la compañía sinceró un fuerte salto en la inversión de los sistemas BESS (Battery Energy Storage System) desde el 9% que alcanzó en el plan anterior al 25%. En concreto, la inversión en almacenamiento pasa de 0,2 GW a 0,7 GW. Precisamente, en línea con el ímpetu mostrado por Enel en la presentación de su plan global, la empresa decidió aumentar la asignación de capital hacia tecnologías más flexibles como las baterías.

Al respecto, en la presentación del plan a nivel local, la empresa precisó que los sistemas de almacenamiento en los que están invirtiendo en este momento están asociados con planes de generación, pero eso no significa que no brinden servicios auxiliares. Añadieron además que los números que contempla el plan están relacionados con dos horas de batería, pero están valorando introducir baterías de cuatro o cinco horas en sus proyectos, "analizando detenidamente la rentabilidad".

La firma precisó además que el plan de Capex de generación total asciende a US$ 1.900 millones para los próximos tres años y que continuarán desarrollando nuevos proyectos para agregar 1,3 GW de capacidad a finales de 2026, mejorando la presencia del almacenamiento en la matriz energética. Y añadieron que están considerando recurrir a terceros en futuros proyectos renovables para respaldar el crecimiento de la capacidad.

La empresa reconoció que las baterías son parte del sistema de red, pero aún no tienen claro cómo podrían involucrarse en este aspecto. Fue ahí que la empresa reconoció sus dudas respecto a la licitación de sistemas de almacenamiento que impulsa el Gobierno a través del proyecto de transición energética. "No está muy claro cómo les gustaría (al Gobierno) organizar esta licitación. Veamos si al final lograrán aprobar este proyecto de ley, porque hay una preocupación cada vez mayor al respecto", indicó en su exposición el gerente general de Enel Chile, Fabrizio Barderi.

Pese a que -según señaló- han preguntado y pedido aclaraciones considerando que el proceso se planteó en términos generales en el articulado, consultado tras su presentación ante analistas, sostuvo que no han recibido una respuesta tan clara y que la crítica de la Asociación de Generadoras de Chile se explica en parte porque -al igual que la firma- tienen socios que están empujando planes de inversión propios porque ya no se puede esperar más.

A su juicio, no hay claridad respecto a cómo esas baterías después se van a operar en el mercado y sobre todo en relación con lo que ya está en el mercado: "Hasta que no se aclare eso, creo que es difícil para quien quiere invertir en batería como nosotros, difícil estar apoyando esa necesidad", afirmó.

"Nos ponen en una situación donde, a pesar de que estemos de acuerdo que Chile necesita un gran desarrollo en la parte de almacenamiento, con toda esta duda quizás es mejor que la licitación no esté y que se deje el desarrollo a los operadores privados, que parece que juntando todos los planes se va a generar los megavatios que el gobierno quiere licitar", reflexionó.

En cuanto al proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas, que aún el Gobierno no ha ingresado al Congreso, indicaron que todas las expectativas del mercado están puestas en la propuesta que presentarán las autoridades al Congreso para dar una solución definitiva y que esperan tener más detalles sobre esta en los próximos días. Respecto al subsidio eléctrico, que forma parte de la propuesta y que ha generado debate por la propuesta de aumentar el impuesto al carbono como parte de su financiamiento, posterior a la presentación, Barderi puso en duda que un subsidio tenga que estar conectado con un tema además transitorio de una subida de emisión. Aunque apostó a que en un subsidio social debería hacerse cargo el Fisco, de acuerdo a lo que sucede normalmente, aseguró que sea cual sea la solución, no se puede tener todo estancado y estar meses sin tener una solución.

"Tenemos que sacar adelante el tema del PEC 3. Ojalá con un sistema que no produzca un PEC 4 o PEC 5 y que finalmente se solucione el tema de una forma estructural de una forma u otra. Eso es lo más prioritario para nosotros, que se solucione", reafirmó.

Reforma a la distribución

La necesidad de reformas estructurales también fue un tópico que se instaló en la presentación ante analistas de este lunes. Respecto a la distribución, Enel enfatizó que el modelo actual lleva más de 40 años en funcionamiento y que existe consenso en el mercado chileno en que el modelo regulatorio actual debe actualizarse rápidamente.

Si bien la firma reconoció que probablemente todavía no está en la parte superior de la agenda política, recalcaron que "hay un consenso cada vez mayor en el mercado. Creo que algo ha cambiado en ese sentido en el último año. Hay un aumento de consensos muy fuertes, y no solo en el sector, no solo entre las empresas distribuidoras, sino también en el mundo académico, en el mundo político", reconocieron.

"Tenemos la intención de devolverlo a la lista de prioridades", señalaron, añadiendo que es "absolutamente imperativo que la distribución cambie completamente la forma en que se regula y se remunera".

Asimismo, la empresa sostuvo que continuará trabajando con las autoridades y todos los actores relevantes para lograr una modificación regulatoria que apoye las inversiones y promueva la electrificación y la digitalización.

Es imperativo, añadieron, llevar a cabo una reforma estructural, tanto en el negocio de generación como en el de distribución, que podría generar oportunidades adicionales para empresas estructuradas y bien posicionadas como Enel. En esa línea, se aludió a los problemas financieros que acusaron algunas firmas renovables, indicando que la discusión debe ir orientada más bien a la estructura del mercado de generación.

Más tarde, en conferencia de prensa, indicó que la urgencia de la reforma a la distribución radica en que para impulsarse se necesita tiempo y la transición energética ya va en camino. "Lo que más está afectando por el lado de distribución es el tema de la generación distribuida y el el tema de la electrificación de los consumos. Y la electrificación de los consumos puede ser en algún momento un elemento muy crítico si las leyes no están adecuadamente desarrolladas de acuerdo a las futuras necesidades y el marco que hay hoy no incentiva nada de eso", advirtió.

Avance regulatorio

Con ese telón de fondo, Barderi reflexionó más respecto al escenario actual. "Es verdad que las cosas no se están dando con la rapidez que probablemente el sistema necesita", dijo, aunque sinceró que se entiende también la razón cuando se mira el contexto general político del país (como el debate de pensiones o la reforma fiscal).

En el caso del sector, recordó que había aspectos que se estaban discutiendo en forma paralela, pero después se estancó el proyecto de transición energética por nuevos debates como la estabilización de tarifas. A lo que sumó las ideas y vueltas en cuanto a la propuesta de subsidio eléctrico.

Y lanzó: "Ojalá que se pueda salir pronto del tema de la tarifa del PEC 3 y retomar los puntos de discusiones que este sector necesita y que los tiempos sean un poquito más acelerados".

A lo anterior agregó que todavía no tienen una decisión final sobre la tarifa del proceso VAD 2024.

Consultado si estos retrasos hacen volver a pensar la estrategia de crecimiento o ponen en espera inversiones, Barderi indicó que la situación depende de cuánto la regulación afecte directamente a las inversiones. Por ejemplo, indicó que en generación están incluso acelerando inversiones, aunque es distinto el caso en distribución porque allí es donde la regulación afecta directamente la inversión.

A menos de un mes del plebiscito constitucional, consultado por la propuesta emanada del Consejo Constitucional, Barderi comentó que no estuvieron preocupados del proceso constitucional anterior y que el actual tampoco les preocupa. "Cualquiera de las dos opciones (que gane el 17 de diciembre), lo importante para nosotros es que Chile siga siendo un país con reglas claras, con un marco estable". "Y ojalá que quiere modernizarse un poquito en la parte del sector eléctrico que se quedó un poquito atrás", remató.

Cautela en hidrógeno verde

Un tema que tuvo pocas menciones en la presentación de la firma es el hidrógeno verde. De hecho, no está en los números de su plan, solo a modo de las oportunidades adicionales que a futuro se pueden incorporar en los planes estratégicos. Según explicó Barderi al ser consultado después de la presentación, están activos en ese sector, pero todavía no es tan 100% claro el modelo de negocio, de rentabilidad del modelo de negocio del denominado "combustible del futuro".

"Y hasta que no esté 100% clara no lo vamos a incorporar en nuestros números, en nuestro escenario base de nuestro plan industrial. Pero sí estamos absolutamente activos", señaló.

Barderi apuntó que se debe tener en cuenta -por ejemplo- que el mercado del producto final no está tan desarrollado todavía y que hay demanda que probar. Eso sí, recordó que lo mismo pasó en el pasado con las energías renovables.

"Probablemente se necesita algo, no sé si un subsidio directo o alguna facilitación, alguna coinversión o que se facilite todo lo que está conectado a permisología (...)", comentó. Y añadió que hay varias alternativas, pero que no ve ninguna iniciativa de gran envergadura pueda estar mañana. Alguna decisión importante -dijo- se podría tomar a fines de 2024 o en 2025 para luego tener la primera iniciativa a escala industrial el 2027 u 2028.