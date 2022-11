Enel Chile y venta de activos: “Vamos mirando, pero sin la presión de tener que hacerlo”

La semana pasada, el grupo italiano Enel anunció que había decidido vender activos por 21 mil millones de euros, lo que además se traducía en que dejaba tres países, entre los que estaba Perú y Argentina. Si bien se mantuvo a Chile como uno de sus países eje, la empresa no descarta la venta de algunos activos, pero en la medida que sean una buena oportunidad y no por una necesidad de caja.

En marco del Investor Day de Enel Chile, el gerente general de la empresa, Fabrizio Barderi, conversó con la prensa y señaló en primer lugar que “estamos felices de que Chile sea estratégico para el grupo”, señalando que con el plan de inversiones que presentaron “ya no estamos en una etapa donde se necesita una acción extraordinaria que, en parte, se necesitó para enfrentar los problemas que tuvimos en los últimos dos años”.

La empresa está en un proceso de venta de los activos de Enel Transmisión. De hecho, hace unos días el Grupo Saesa lanzó una OPA por unos US$ 1.400 millones.

El viernes pasado, la empresa informó en un hecho esencial que el directorio aprobó un plan estratégico 2023-2025 el cual considera un Ebitda acumulado de entre US$3,8 mil millones y US$ 4 mil millones y un Capex acumulado de unos US$1,7 mil millón.

De acuerdo a lo señalado por la firma en la presentación ante analistas, las inversiones se enfocarán en tres puntos: consolidar el crecimiento en renovables mediante una cartera selectiva y flexible; reducir los riesgos y la volatilidad de la actual cartera, y el fortalecimiento del balance para estar preparados para las nuevas oportunidades que puedan surgir con la electrificación.

En la conferencia, Barderi agregó que de todas formas “hay que ir mirando oportunidades por si hay algún asset (activo) que no es tan estratégico para nosotros. Si hay otras formas de operar alguno de nuestros asset, por ejemplo, involucrando otro partner en alguna de nuestras operaciones. Vamos mirando, pero sin la presión de tener que hacerlo”.

Faro del Sur

Antes de iniciar la actividad, el presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, envió un video en el cual daba también algunas señales sobre la mejor situación por la que circula la compañía.

“Tenemos un plan de inversiones ambicioso, pero lo más importante es que tenemos la caja. Esto no nos permite terminar la transición energética que se pensaba que se arreglaba con sol y viento, ya que ahora es cada vez más ambiciosa. Pero hoy tenemos hidrógeno verde donde tenemos estudios importantes en Magallanes y otros estudios en el norte que esperamos realizar en los próximos años. Estamos optimistas”, sostuvo Chadwick.

Justamente el hidrógeno verde es otro de los temas que abordó el gerente de Enel Chile. Y es que la empresa- en conjunto con HIF Chile- hace unas semanas decidieron retirar del Sistema de Evaluación Ambiental el estudio del proyecto eólico Faro del Sur, el cual buscaba llevar energía renovable a la futura planta de “eCombustibles” que HIF Chile espera desarrollar en Punta Arenas. En ese momento, las empresas indicaron que algunas observaciones de organismos públicos sobrepasaron el estándar habitual.

Barderi indicó que están en discusiones con las autoridades, lo cual tiene que ver con los permisos que se necesitan para ese proyecto. “¿Cuándo se acabarán las discusiones? Difícil decirlo hoy día, tenemos que ver el alcance de las discusiones de cómo vamos a compartir y finalizar las distintas medias que se acordarán, pero estamos bastantes optimistas que en los próximos meses lograremos, de una forma más consensuada, proponer la tramitación del permiso que se necesita”, explicó.

Enel Américas anuncia inversión de US$ 5 mil millones con foco en Brasil y Colombia

Del total, US$ 2.500 millones serán destinados a digitalización de la red eléctrica con el fin de avanzar en su plan net zero a 2040.

Con foco en la digitalización de su red eléctrica, Enel Américas anunció este lunes su plan estratégico 2023-25 para Latinoamérica, el cual dispondrá de US$ 5.000 millones para Brasil, Colombia y Centroamérica.

De esta cifra, US$ 2.500 millones serán enfocados en la digitalización de la red eléctrica (grids) en los países en que opera, con el fin de avanzar en su plan carbono neutral a 2040.

De acuerdo con el CEO de la firma, Mauricio Bezzeccheri, el 66% del Capex para esta división será invertido en Brasil, mientras que el 22% será enfocado en Colombia. Considerando el Capex total, dijo el ejecutivo, “enfocaremos el 51% de los US$ 5 mil millones en nuestra operación en Brasil. Más del 30% se concentrará en Colombia y el 5% en Perú (durante nueve meses de 2023), porque es donde están nuestras operaciones estratégicas y son países -junto con Centroamérica- con mayor avance en transición energética”.

En ese sentido, Bezzeccheri reiteró que las operaciones de Argentina y Perú “saldrán de nuestro portafolio en 2023”. Con ello, prevé reducir su deuda neta en US$ 7 mil millones.

De acuerdo con Bezzeccheri, la desinversión en estos países podría alcanzar hasta un 40% del total que planea dejar de operar la compañía a nivel global (más de US$ 21.000 millones). “Creo que de esto, puede tener un 30-40% de lo proyectado”, lo cual sería como máximo US$ 8.800 millones.

Por su parte, Aurelio Bustiho, CFO de Enel Américas, detalló que “salir de Argentina y Perú implicará un impacto negativo de US$ 1.500 millones en Ebitda en 2025 y de US$ 7.100 millones en la deuda neta en los próximos tres años”.

Con los países core de la operación de Enel Américas, “el Capex acumulado superará los US$ 2.000 millones, siendo el 74% de este proveniente de la división renovable”, enfatizó.

“Para los próximos tres años vemos un nivel positivo de maduración de deuda, con un Ebitda de US$ 3.500 millones a 2025 e ingresos por encima de US$ 1.000 millones”, apuntó.