Las actividades y expectativas que genera la cita de von der Leyen con Boric en medio de conflicto de renovables

Tras meses de discusión sectorial respecto a la situación financiera de algunas empresas de energía renovable, el conflicto escaló a nivel diplomático. La Unión Europea y seis embajadas -entre ellas, España, Irlanda y Alemania- buscan una solución al problema. El tema entró en la agenda de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien este miércoles se reunirá con el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco de su primera visita a Chile.

A las 10.40 horas se le brindará una ceremonia de bienvenida en el pórtico del Palacio de La Moneda y a las 11.45 horas sostendrá la reunión de trabajo ampliada con el Mandatario. Luego, a las 12.15 horas se contempla el lanzamiento iniciativas de cooperación en materia de hidrógeno verde: “Proyecto Team Europe para el Desarrollo de Hidrógeno Renovable en Chile”, que robustecerá las condiciones para el fomento de la economía del hidrógeno renovable y sostenible en Chile; y “Fondo Team Europe de Hidrógeno Renovable en Chile” que canalizará el financiamiento para el desarrollo de proyectos de producción y uso de hidrógeno verde,

Acto seguido, a las 12.30, se realizará una conferencia de prensa conjunta entre Boric y von der Leyen. Y, como su última actividad en la sede de gobierno, el Mandatario ofrecerá a las 12.45 horas un cóctel en honor a la presidenta de la Comisión Europea en el Salón Montt Varas. Desde ahí, ella se dirigirá a San Bernardo para visitar a las 14.00 horas la Planta Recicladora Comberplast.

En un comunicado de la Comisión Europea se señala que en la reunión de trabajo de ambos líderes en La Moneda abordarán las relaciones bilaterales, la Cumbre UE-CELAC, así como el contexto internacional, especialmente la defensa del multilateralismo o la condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, la expectación está puesta en el mensaje de alerta que podría transmitir von der Leyen a Boric respecto a los problemas de las renovables y los impactos en la inversión futura.

La antesala de estas expectativas fue este lunes cuando tres ministros de Estado (Energía, Relaciones Exteriores y Hacienda), acompañados de la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, se reunieron en las dependencias de la Cancillería para hablar con embajadores y gremios del sector. Allí, el timonel de la cartera de Energía, Diego Pardow, presentó las acciones que se están desplegando para enfrentar los problemas de las renovables en el marco de la agenda del segundo tiempo para la transición energética que -entre otras medidas- contempla el proyecto de ley de transición energética cuyo principal foco está en transmisión. Lo nuevo fue una medida aborda el perfeccionamiento del mecanismo de asignación de ingresos tarifarios.

Asistentes al encuentro indican que las medidas van en la línea correcta, pero se necesita agilizar la marcha y medidas que se puedan aplicar rápidamente. Fuentes comentan que, más allá de las impresiones de la cita donde hubo intervenciones directas de embajadores en defensa de empresas y alertas por las pérdidas económicas que se estaban teniendo en Chile- no pasó desapercibido que al encuentro no se invitó a embajadores de países como Italia y Francia, siendo que Enel y Engie -por ejemplo- son actores relevantes en el ecosistema energético. Según conocedores, la embajada de Italia, al enterarse de la cita ese mismo día lunes pasado el mediodía, preguntó al Ministerio si podía asistir y por eso acudió un representante. El hecho, dicen algunos, habría provocado molestia, ya que no se entendería desaprovechar la instancia para invitar a todos los involucrados. En tanto, otros aclaran que la idea de la cita era precisamente para quienes estaban en esta ofensiva.

El presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, sostiene que respecto a la reunión, “lo importante es que aquí juega un rol central la inversión extranjera, no solamente los países ahí convocados”. “Como gremio que representa a los principales inversionistas renovables en Chile, estábamos presentes y nosotros siempre hemos planteado que la inversión extranjera es uno de los grandes factores que ha impulsado la transición energética en Chile”, sostuvo.

Sobre sus expectativas del encuentro de Boric con von der Leyen, destacó: “Que la presidenta de la Comisión Europea venga a Chile y ponga en su agenda el tema energético releva la importancia de la inversión extranjera”.

Uno de los asistentes al encuentro de este lunes en Cancillería, Jaime Toledo, presidente de Acera, comenta que el proyecto de transición energética presentado por el Ministerio está en una línea correcta, pero advierte que “lo que nos preocupa es la velocidad con la que esta solución se apruebe y se implemente”.

“Lo que nos preocupa es la velocidad con que esto se haga, porque si esto se tarda mucho tiempo, es probable que tengamos una situación de mercado mucho más álgida y complicada. Eso se debe a que no es posible soportar durante mucho tiempo que durante el 40% del tiempo la energía renovable y limpia, que no contamina, se nos pague a precio cero”, enfatiza.

El salto a la diplomacia

La génesis de esta escalada a la diplomacia se habría generado -comentan fuentes- cuando vieron que los medios de comunicación no atendían del todo su problemática. El análisis interno involucró saber quiénes eran los más interesados en que estos proyectos no cayeran en insolvencia. Ahí habrían identificado que los países europeos habían invertido fuertemente en Chile.

Las conversaciones con embajadores habría comenzado el año pasado, antes el 3 de enero Acciona alertara al Ministerio de los problemas que enfrentaban las renovables, a lo que luego se sumó en su misiva otras empresas que adhirieron a la propuesta de cambios a la tarificación de las renovables. En el intertanto, en marzo, Generadoras de Chile entró al debate, rechazando la idea y gatillando una ola de correspondencias de apoyos y diferencias.

Fue ahí que los embajadores, quienes observaban con atención lo sucedido, pasaron en el último tiempo a la sección, una vez que habrían visto que el gobierno no reaccionaba a las peticiones.