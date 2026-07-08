Proyecto para saldar deuda con distribuidoras eléctricas logra luz verde en la Cámara de Diputados y avanza al Senado

Con 89 votos a favor, 34 en contra y nueve abstenciones, el articulado -que fue ingresado por el Gobierno con discusión inmediata- fue despachado a su segundo trámite legislativo.

Por más de tres horas, y en medio de tensas intervenciones de algunos parlamentarios por la responsabilidad política en las alzas en las cuentas de electricidad, este miércoles la Sala de la Cámara de Diputados aprobó -con 89 votos a favor, 34 en contra y nueve abstenciones- el proyecto que busca saldar la deuda con las distribuidoras eléctricas que ya supera los US$ 930 millones, sellando su paso al Senado y avanzar así a su segundo trámite legislativo.

El articulado ingresado el 22 de junio por el Ejecutivo con discusión inmediata -que busca evitar una nueva alza este mes en las boletas a partir del inicio del cobro de la deuda con las distribuidoras producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD)- propone empezar a pagar la deuda a partir de 2028, pero también considera otras materias como el subsidio eléctrico a 2027 para el 40% de los hogares más vulnerables y la posibilidad de revisión de contratos con las generadoras.

El oficialismo se alineó y los votos en contra llegaron por parte de la oposición al gobierno desde diversos sectores como el Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Democracia Cristiana e independientes.

Ignacio Achurra, Gonzalo Winter, Jaime Bassa, Marcos Barraza, René Alinco, Gustavo Gatica, Juan Santana y Nelson Venegas, Héctor Barría y Álvaro Ortiz fueron algunos de los rechazos que recibió el primer proyecto ingresado por el actual gobierno en materia energética.

Previo a la votación, la ministra de Energía, Ximena Rincón, agradeció el trabajo realizado en "un tema que heredamos y que más allá de los orígenes, las razones y las causas teníamos que enfrentar". Y advirtió: "Si el Congreso no actúa, si el Congreso rechaza esta iniciativa, entonces a partir de ahora se tienen que reliquidar las deudas y se tienen que imponer alzas a las familias de nuestro país".

La ministra argumentó que sin proyecto desde julio del año 2026 las tarifas suben al menos un 5% para todos los usuarios del país y peor aún el 30% de los clientes tendrá alzas de al menos 5%. "Un 24% alzas entre el 5% y el 10% y un 11% alzas de hasta 10%. Con este proyecto se acota el alza solo a un 2% y recién el año 2028, cuando hay una baja en la cuenta de la luz, producto de la baja en la cuenta que impone la legislación aprobada del año 2024", dijo, agregando que además no habrá subsidio.

La tarde de este lunes el texto enfrentó su primera valla en la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja donde consiguió luz verde en general y particular con 10 votos a favor y dos abstenciones.