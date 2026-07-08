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Energía

Proyecto para saldar deuda con distribuidoras eléctricas logra luz verde en la Cámara de Diputados y avanza al Senado

Con 89 votos a favor, 34 en contra y nueve abstenciones, el articulado -que fue ingresado por el Gobierno con discusión inmediata- fue despachado a su segundo trámite legislativo.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 14:34 hrs.

Energía tarifas deuda Distribución Eléctrica Proyecto de ley Congreso alza electricidad Karen Peña
<p>Ximena Rincón, ministra de Energía.</p>

Ximena Rincón, ministra de Energía.

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