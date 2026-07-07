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Energía

Proyecto para saldar deuda con distribuidoras eléctricas se votará este miércoles en la Sala de la Cámara Baja tras luz verde de la comisión

Sobre la revisión de contratos, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, adelantó que han tenido varias reuniones con cada uno de los generadores y "logramos tener en principio un acuerdo con ellos".

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 13:00 hrs.

Energía deuda Distribución Eléctrica Proyecto de ley Congreso Karen Peña
<p>El subsecretario de Energía, Hugo Briones, junto a la ministra de la cartera, Ximena Rincón, en el Congreso.</p>

El subsecretario de Energía, Hugo Briones, junto a la ministra de la cartera, Ximena Rincón, en el Congreso.

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