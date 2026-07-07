Proyecto para saldar deuda con distribuidoras eléctricas se votará este miércoles en la Sala de la Cámara Baja tras luz verde de la comisión

El subsecretario de Energía, Hugo Briones, junto a la ministra de la cartera, Ximena Rincón, en el Congreso.

Sobre la revisión de contratos, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, adelantó que han tenido varias reuniones con cada uno de los generadores y "logramos tener en principio un acuerdo con ellos".

Tras casi seis horas de debate, la noche de este lunes el proyecto de ley que busca saldar la deuda con las distribuidoras eléctricas que ya supera los US$ 930 millones sorteó su primera valla en el Congreso al ser aprobado en general y particular en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, siendo despachado a la Sala.

De esta manera, el articulado -que está con discusión inmediata- se votará este miércoles para ser despachado al Senado y así avanzar a su segundo trámite legislativo.

En primera instancia y sin obstáculos, el Gobierno logró la aprobación en general de la iniciativa con 10 votos a favor y dos abstenciones. Estas últimas fueron de la diputada independiente Valentina Cáceres y luego del diputado socialista José Antonio Rivas. Más tarde, cerca de las 23.00 horas, todos los contenidos del texto consiguieron luz verde y también dos indicaciones relacionadas al subsidio eléctrico.

El articulado, ingresado por el Ejecutivo el 22 de junio al Congreso, propone empezar a pagar la deuda a partir de 2028, pero también considera otras materias como el subsidio eléctrico a 2027 para el 40% de los hogares más vulnerables y la posibilidad de revisión de contratos con las generadoras.

En medio de la extensa jornada, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, aseguró que, con mucha responsabilidad, han hecho un estudio detallado de lo que significa la situación actual de la deuda. "Hoy día, con la solución que estamos proponiendo, se llega a un porcentaje menor al 3% del pago de cada uno. En consecuencia, en algunos casos en el sur había gente que pagaba sobre el 20%, lo que nos parecía absolutamente desproporcionado".

Un punto que generó cierta inquietud aunque se plantea como una opción voluntaria es la revisión de contratos.

Briones adelantó en la cita que "tenemos ya reuniones y hemos tenido varias reuniones con cada uno de los generadores para plantearles esta situación y logramos tener en principio un acuerdo con ellos". Y añadió que "de alguna forma poder aprobar este proyecto nos faculta a poder seguir trabajando en lo que es la empresa modelo".

En un comunicado difundido este martes, la ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó que esta iniciativa va en directa ayuda de las familias del país al argumentar que “estamos resolviendo un problema heredado, no un tema que tenga que ver con nuestra administración, pero el mandato del presidente Kast es claro, ordenar las cuentas, poder traspasar beneficios a la ciudadanía, hacer que las personas sientan que el desarrollo también les llega a ellos”.

La secretario de Estado agregó que “este proyecto tiene un poco de eso. Ordenar, asumir los desafíos y trabajar para que la energía en nuestro país logre ser competitiva, logre tener certeza y logre dar seguridad”.