Senadores extienden el plazo de presentación de indicaciones al proyecto de transición energética

Si bien originalmente este viernes el Ejecutivo debía ingresar las indicaciones al proyecto de transición energética, plazo que se extendió luego por tres días, este miércoles la comisión de Minería y Energía del Senado autorizó que finalmente se ingresen los ajustes a más tardar el 12 de enero a las 12:00 horas.

“Sería muy beneficioso que nos pudieran ampliar algo más el plazo de presentación de indicaciones. Hoy estamos con el plazo del próximo lunes 8, pero si fuera posible que nos lo extendiera hasta el próximo viernes, para nosotros como Gobierno sería muy bienvenido, puesto que hay una serie de proyectos -no solo de esta cartera sino de otras - que están con tarea legislativa y en consecuencia están demandado todo el engranaje”, había planteado en la instancia Ana Lya Uriarte, asesora legislativa de Energía.

A Uriarte también se le solicitó información respecto al esperado ingreso del proyecto de estabilización de tarifas eléctricas. Al respecto, dijo que están en una situación “bastante similar” a la planteada respecto a las indicaciones, puesto que “el proyecto en sí está totalmente construido, los parámetros están claros, el propio ministro de Hacienda se presentó físicamente en la comisión para dar cuenta del alcance, la extensión del subsidio para un universo de 850 mil familias”.“Estamos trabajando con los equipos de los ministerios compañeros de tarea de manera que esperamos llegar lo más pronto posible con ese proyecto”, enfatizó.

Si bien la comisión acordó invitar a la directora de Presupuestos, la senadora Luz Ebensperger insistió: “Recordar que hay un compromiso. Me voy a oponer a que empecemos a ver transición en particular si no está presentado el proyecto de estabilización. Para mí las dos fechas debieran ser el viernes 12”.

En la cita, continuó la tramitación del proyecto de transición energética, donde expuso el Coordinador Eléctrico y la Comisión Nacional de Energía (CNE). El director ejecutivo del organismo que supervisa la operación del sistema, Ernesto Huber, indicó que se requiere que las obras de ampliación vuelvan a ser gestionadas por los propietarios y que el almacenamiento de larga duración es necesario en el sistema para reemplazar la generación térmica nocturna.