Transmisoras: “El problema de fondo es la falta de inversión, la falta de líneas”

El masivo apagón que afectó a gran parte del país desató un panorama marcado por una cadena de acusaciones. Las empresas involucradas se señalan entre sí, las autoridades apuntan a los privados y, por su parte, los propios privados coinciden en un punto común: la falta de inversión en el sistema.

En medio de este ambiente, el director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras, Javier Tapia, realiza una reflexión, reconociendo la responsabilidad compartida en este desastre.

“Es todavía pronto para sacar conclusiones definitivas. Nosotros hemos dicho que somos responsables de parte de esto. No tenemos ningún problema en asumir nuestra parte y nuestra cuota de responsabilidad en esto. Vamos a trabajar para que no vuelva a ocurrir”.

“Todos pecamos de inexperiencia, no estábamos preparados para enfrentar algo así. Pestañeamos en la carretera”.

No obstante, el ejecutivo subrayó que esto no es un problema aislado de las transmisoras. “También existen otros actores involucrados. Esto es una falla sistémica, tanto pública como privada. La inexperiencia frente a situaciones de este tipo quedó patente. Todos pecamos de inexperiencia, no estábamos preparados para enfrentar algo así. Pestañeamos en la carretera”, admitió Tapia.

- ¿Es normal que ocurran fallas en el sistema?

- Todo puede fallar. De hecho, la ley contempla esa posibilidad, aunque son eventos mínimos. Sin embargo, es muy raro que una falla tenga consecuencias como éstas.

- ¿Qué medidas se pueden tomar para que no vuelva a ocurrir algo así?

- Esto no pasaba hace 15 años y debemos asegurarnos de que no vuelva a ocurrir en 30. Hay que adoptar nuevos protocolos e investigar por qué la falla se propagó tanto. Este evento tuvo tres partes: la falla en la línea de ISA, la propagación y la recuperación del servicio. Debemos revisar cada una para mejorar la respuesta.

- Acá hubo también un problema de digitalización, con la caída de SCADA.

- Sí y no. SCADA falló, pero las medidas alternativas funcionaron y se implementaron de inmediato. SCADA facilita el proceso, pero su caída no impide que exista una recuperación del servicio, y creo que el impacto fue muy mínimo en cuanto a la recuperación de éste.

- El Coordinador anunció una auditoría contra ISA y Transelec. ¿Tiene el poder para hacer esto?

- El Coordinador tiene que ver que todo esté funcionando correctamente, pero no es el fiscalizador. La auditoría no se relaciona con la falla en sí, sino con el cumplimiento de ciertos estándares de rendimiento. La Superintendencia es la encargada de fiscalizar.

- En los últimos días se ha hablado de falta de gestión y falta de inversión. ¿Cuál es el verdadero problema?

- Efectivamente, pudo haber habido algún problema de gestión en la falla, pero el problema de fondo es la falta de inversión, la falta de líneas de transmisión. Antes de que habláramos de este apagón, hablábamos de que estamos botando la energía verde porque no tenemos transmisión. Aquí tenemos que ponernos serios en algún momento y decir “oye, aquí hay un atraso esencial en transmisión que hay que solucionar”.