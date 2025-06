Académica de la UAI publica artículo sobre IA y protección al consumidor en prestigiosa revista especializada

La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Andrea Martínez, publicó en la prestigiosa revista Artificial Intelligence and Law, un artículo que aborda la protección de los derechos de los consumidores en el mundo digital.

En colaboración con el profesor Christoffer Löffler de la Escuela de Ingeniera Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), y el estudiante de derecho de la UAI Tomás Rey, la académica presentó una investigación que combina el derecho y la tecnología para identificar cláusulas abusivas en contratos digitales, específicamente en los Términos de Servicio (ToS) de plataformas en línea.

El paper, titulado “Predicting potentially abusive clauses in Chilean terms of services with natural language processing”, realiza un análisis sobre la inclusión de cláusulas perjudiciales en contratos que, en muchos casos, pasan inadvertidas para los usuarios. Asimismo, la investigación propone una solución tecnológica basada en modelos de lenguaje natural (LLM), capaces de analizar automáticamente estos documentos y alertar sobre posibles abusos, fortaleciendo así la protección del consumidor.

“La investigación interdisciplinaria que realizamos con el profesor Christoffer Löffler busca identificar, a través de herramientas de inteligencia artificial como LLM (large language models), cláusulas potencialmente abusivas en “Términos de Servicios” de productos o servicios que se contratan por internet”, explicó Martínez al portal de la Facultad de Derecho de la UAI.