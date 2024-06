Estudios jurídicos estadounidenses lideran la facturación entre las firmas globales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los grandes estudios jurídicos de Estados Unidos aumentan la distancia con los británicos. Kirkland, Latham, DLA y Baker McKenzie, refuerzan su liderazgo como las mayores firmas legales del mundo. El ranking se completa con Skadden, Sidley y Gibson, todos ellos por encima de los US$ 3 mil millones de facturación anual.

Aunque la mayoría de los estudios británicos no presentarán sus cuentas anuales (2023) hasta el verano del hemisferio norte, su negocio no sobrepasaría los US$ 2.500 millones, en el mejor de los casos.

Este año la medalla de oro se la lleva Kirkland, que por primera vez en la historia del sector logra una facturación mayor a US$ 7 mil millones.

Hablamos de las firmas líderes: Allen & Overy y Clifford Chance. Con esas cifras, los reyes absolutos en Europa, ni siquiera entrarían en el top ten mundial, dominado por los estadounidenses.

En el caso de los españoles, con Garrigues a la cabeza -líder también en Europa continental-, cuando se trata de comparativas internacionales, logran por muy poco entrar en el top 100 de ingresos, con poco más de US$ 490 millones.

Los grandes ganadores

Así, a nivel global este año la medalla de oro se la lleva Kirkland, que no solo conserva su liderazgo, sino que por primera vez en la historia del sector ha logrado una facturación superior a los US$ 7 mil millones.

La firma legal -que cuenta con oficinas en más de 20 ciudades del mundo y más de 6 mil abogados- enfoca su práctica en asuntos de capital privado. Según entendidos, se ha convertido en la firma legal con más ingresos del mundo al centrar su modelo de negocio en las empresas de capital riesgo, que han eclipsado a los bancos de inversión.

En el resto de la tabla -más allá de algún salto relevante, como el de Gibson, que ha pasado de la novena a la séptima posición-, el top ten se mantiene bastante fijo.

Habrá que esperar al año que viene para que Allen & Overy revolucione la clasificación y se cuele directamente entre los cinco primeros gracias a su fusión con Shearman & Sterling, firma neoyorquina que actualmente está en el puesto 62 por ingresos.

La integración se completó hace unas semanas y el próximo año debutará en el ranking de American Lawyer como A&O Shearman.

Fiesta de millones

En términos globales, las firmas estadounidenses destacaron el año pasado por un incremento de la facturación de casi un 7%, aunque hay que tener en cuenta que los cien mayores despachos de EEUU concentran un 80% del total del negocio, valorado en US$ 200 mil millones en términos absolutos.

Presencia en Chile

Del top ten de mayores ingresos, hay dos firmas que tienen oficinas en Chile. DLA Piper, que ha logrado un posicionamiento local relevante en materias de M&A y Venture Capital, mientras Baker McKenzie, la más antigua de las firmas globales con presencia en el mercado chileno, sigue siendo una firma de referencia para empresas locales y multinacionales que buscan asesoría corporativa, desarrollo de proyectos y litigios, entre otras materias.