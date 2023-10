Tamara Agnic: “Todavía no se le ha tomado el peso a la gravedad del tema y eso es preocupante”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La exsuperintendenta de Pensiones y hoy presidenta de Eticolabora, firma especializada en prácticas de gobierno corporativo y compliance, Tamara Agnic, es crítica con la reacción mostrada por la firma ligada a los Paulmann.

“Si bien ellos siempre han tenido fama de tener un buen sistema de gobernanza, creo que es en estos momentos en que los sistemas se ponen a prueba. Estos pueden estar muy bien escritos en el papel, pero si no funcionan a la hora en que realmente los riesgos se gatillan, significan que algo no está funcionando del todo correctamente”, sostiene.

CMF cuestiona rol interino de Heike Paulmann tras salida de Videla de gerencia general de Cencosud

Agnic dice que, desde que se supo de la multa al ahora exgerente general Matías Videla, el actuar de Cencosud ha sido un “traspié tras un traspié”. Considera que, si bien la empresa señaló que la presidenta de la firma solo asumiría algunas funciones de Videla, “en este tema no debe haber espacio a dobles interpretaciones. Está en juego la credibilidad por parte de la opinión pública sobre el funcionamiento de una empresa que es relevante para todo el ecosistema”.

Argumenta que el rol que se le había asignado a Paulmann iba en contra del espíritu de la ley, pues la separación de las funciones tiene el sentido de mantener la independencia de las mismas, ya que las prácticas de gobierno corporativo apuntan a equilibrar las fuerzas de una organización y resguardar a los accionistas. “Dentro de los accionistas no solo hablamos de los controladores. Esta es una sociedad anónima donde hay muchos inversionistas chilenos que tienen, aunque sea una parte pequeña, de la propiedad. Entonces, hay que ser muy cautelosos para no deteriorar esa confianza”, indica.

Falta de precaución

Además, retrocediendo al momento en que Videla adquirió las acciones, apunta a que el sistema de compliance no respondió adecuadamente ante un riesgo elevado como lo es el uso de información privilegiada, algo que hoy está aún más relevado con la Ley de Delitos Económicos.

En ese sentido, cree que la empresa debe cuestionar cómo está operando su compliance.

“Por qué no se alertó, cómo alguien no levantó las banderas rojas, o al menos una naranja o amarilla”, se pregunta Agnic. “Al parecer no hubo nada y, a ojos de la opinión pública, todavía no se le ha tomado el peso a la gravedad del tema y eso es preocupante”, subraya.