Acreedores de Evergrande piden al presidente una inyección de fondos de US$ 2.000 millones

China Evergrande Group ha dicho a los acreedores extraterritoriales que planea presentar una propuesta de reestructuración tan pronto como la primera semana de diciembre para cumplir con un plazo autoimpuesto, según personas familiarizadas con el asunto.

La propuesta puede incluir el canje de deuda por acciones en las unidades de administración de propiedades y automóviles de Evergrande que cotizan en Hong Kong, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque se trata de un asunto privado. Los activos continentales de Evergrande estarán en su mayoría fuera del alcance de sus inversores extranjeros, agregó la persona.

El equipo de trabajo de Evergrande supervisado por el gobierno local de Guangdong también informó recientemente de una solicitud de un comité de acreedores ad hoc a los reguladores, dijeron dos personas, que pidieron no ser nombradas porque el asunto es privado.

El grupo de acreedores pidió al presidente Hui Ka Yan que inyecte al menos US$ 2.000 millones de su patrimonio personal en Evergrande como condición para aceptar cualquier propuesta de la empresa, dijeron las personas.

Los movimientos encajan con una aceleración de las ventas de activos por parte de los acreedores respaldados por el estado en el continente, en una señal de que Beijing puede estar cerca de decidir el destino del desarrollador más endeudado del mundo. Los reguladores financieros aconsejaron recientemente a algunos bancos acreedores en tierra en conversaciones informales que vendieran activos y garantías que tenían en compañías de bienes raíces, incluida Evergrande, antes de fin de año en lugar de esperar una reestructuración integral, una revocación de las instrucciones anteriores, dijeron las personas.

Las deliberaciones aún están en curso y podrían cambiar, dijo la gente. Evergrande y el gobierno de Guangdong no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El destino de Evergrande tiene implicaciones más amplias para el sistema financiero de US$ 58 billones de China, ya que la reestructuración potencial más grande de la historia del país podría repercutir en bancos, fideicomisos y millones de propietarios de viviendas. El mero tamaño ha dejado a los inversionistas preocupados de que cualquier colapso pueda provocar un contagio financiero y frenar el crecimiento en la segunda economía más grande del mundo, que depende de la vivienda para aproximadamente una cuarta parte del producto interno bruto.

A principios de este mes, los reguladores chinos emitieron un plan de 16 puntos a las firmas financieras para impulsar el mercado inmobiliario, con medidas que van desde abordar la crisis de liquidez de los desarrolladores hasta flexibilizar los requisitos de pago inicial para los compradores de viviendas. Los bancos prometieron esta semana al menos 270.000 millones de yuanes (US$ 38.000 millones) en nuevos créditos para los constructores.

Los gobiernos locales de Wuhan y Hainan confiscaron recientemente terrenos de Evergrande. Mientras tanto, las firmas fiduciarias que han prestado miles de millones de dólares a los desarrolladores también se apresuraron a incautar activos. China Foreign Economy and Trade Trust Co. y Minmetals International Trust Co., respaldadas por el estado, se hicieron cargo de las participaciones de los dos proyectos de Evergrande en Chengdu.

Evergrande dijo previamente a los inversionistas que presentaría una propuesta de reestructuración para fines de este año, luego de haber retrasado su plan una vez. Con más de US$ 270 mil millones en pasivos, la compañía está en el centro de una crisis inmobiliaria que desencadenó una ola de incumplimientos y provocó la detención de la construcción de viviendas en todo el país. También se enfrenta a una demanda de liquidación en Hong Kong.

El gobierno del presidente Xi Jinping está tratando de lograr un equilibrio entre frenar la deuda de los desarrolladores apalancados y limitar las consecuencias económicas, a medida que se desploman las ventas de viviendas . La propiedad se encuentra en el centro de su campaña de "prosperidad común", ya que busca impulsar el crecimiento de la población y reducir la brecha de riqueza.

Las crisis de liquidez han llevado a los desarrolladores a paralizar muchos proyectos en todo el país y dejar sin pagar a los proveedores y contratistas. También han estallado boicots de préstamos e hipotecas sin precedentes en todo el país.