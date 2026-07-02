Atacama, Rapa Nui y "cabañas en Santiago": Google revela qué buscan los extranjeros sobre Chile

Verónica Goldfart, directora de Travel & Finance de la multinacional afirmó que para el 2040 se espera que el país reciba cerca de 10 millones de visitantes.

“Atacama”; “Cabañas en Santiago”; “Mapa de Chile”; “Ciudades de Chile”; “Qué hacer en Santiago de Chile”; y “Valle de la Luna” son algunas de las búsquedas hechas por extranjeros a través de Google que más se repiten cuando se trata de nuestro país.

Así lo afirmó Verónica Goldfart, directora de Travel & Finance en la multinacional, en su presentación hecha este jueves en el seminario “Turismo: la mejor inversión para el desarrollo de Chile”, organizado por la Subsecretaría de Turismo, con el propósito de presentar el nuevo Índice Nacional de Actividad Turística (Inatur).

Se trata de una medición –revisada por el Banco Central, destacó el organismo– que comenzará a realizarse trimestralmente para medir el comportamiento del turismo en el país. ¿Cómo? A través de sondeos interanuales, por ejemplo, del turismo interno y el receptivo que recibe Chile.

En la ocasión, además, autoridades presentaron el PIB Turístico Directo, métrica que cuantificará anualmente el aporte del sector turístico al PIB nacional. En 2025, concretamente, este se situó en un 2,8%, es decir, unos $ 9,5 billones.

Como invitada al espacio, Goldfart expuso los resultados de una investigación realizada por Google de la mano de Deloitte. De esta, se obtuvo que –a nivel global– las llegadas internacionales se han duplicado cada 15 años, por lo que para el 2050 se espera que haya aproximadamente 3.500 millones de viajes por todo el mundo.

“La oportunidad es enorme. Y lo bueno es que para Chile también está la oportunidad”, afirmó la ejecutiva.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

¿Qué buscan los extranjeros?

Para el mercado local, Goldfart apuntó que, si en 2019 Chile recibió 4,5 millones de turistas; “esperamos que lleguen a 10 millones en el 2040”. Esto, afirmó, "pone a Chile cinco lugares más arriba en el ránking global (en cantidad de visitantes). Va a estar en la posición número 48”.

¿Qué lugares llaman más la atención del extranjero? Según cifras de Google, los destinos más buscados desde el exterior durante los últimos tres meses en Chile fueron Santiago, Rapa Nui, Puerto Williams, Antofagasta e Iquique. A nivel local, los más “googleados” fueron Santiago, Puerto Montt, Iquique, La Serena y Rapa Nui.

En detalle, Goldfart expuso búsquedas desagregadas por país. Por ejemplo, mencionó que las búsquedas más repetidas en México y Argentina fueron “Santiago”, “Atacama”, “Rapa Nui”, “Providencia” y ”Las Condes”; mientras que los peruanos, “googlearon” más “Santiago”, “Las Condes”, “San Pedro de Atacama”, “Arica” e “Iquique”.

Desde Estados Unidos, las búsquedas más repetidas fueron “Santiago”, “Isla de Pascua”, “Puerto Williams”, “Punta Arenas” y “Puerto Natales”. Los canadienses, por su lado, desde Google percibieron que se interesaron más por la capital chilena, Isla de Pascua (destino que registró un crecimiento de tres puntos en el país del norte), Puerto Williams, Puerto Natales y Concepción.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En el continente europeo, los españoles –quienes, según Google, mostraron un alto interés en el arriendo de autos o transporte de largas distancias para visitar alrededores como viñas o el Cajón del Maipo– buscaron mayoritariamente Santiago, Isla de Pascua, Concepción, Puerto Williams y Puerto Natales.

Desde Francia, en tanto, las búsquedas de vuelos saliendo desde la ciudad de Lyon aumentaron un 4%, destacó Goldfart, y el top 5 de las búsquedas fueron destinos como Santiago, Isla de Pascua, Puerto Williams, Puerto Natales y Punta Arenas.

Argentinos a la baja: un hecho

Cerca de seis millones de turistas extranjeros fueron los que Chile recibió durante el 2025. “Pero es una cifra engañosa”, precisó la subsecretaria María Paz Lagos. “El 50% son argentinos… Y acá vamos a ver cómo este año se van a caer los argentinos y vamos a estar varios llorando”, bromeó.

Para poner paños fríos, la subsecretaria precisó que, sacando al turista vecino, “el turismo está creciendo un 6,8%, pero si ponemos Argentina, (el turismo) está cayendo como entre un 20% y un 30%”.

En esta línea, afirmó que como subsecretaría tienen el desafío de no tener esa “dependencia excesiva” del turista trasandino, “como lo tenemos hasta ahora”.

“Este no es un fenómeno nuevo. Ya había pasado en el año 2017-2018 que producto de las mismas variables que inciden y que vienen de la coyuntura macroeconómica argentina”, explicó luego Pamela Pereira, parte de la división de Estudios dentro de la subsecretaría.

Puesto a que la relación de precios “ya no es tan favorable” para los argentinos, argumentó que hoy lo que Chile está enfrentando es una normalización de un “shock”. “Se está reventando, por decirlo de alguna forma, esta burbuja”, afirmó.