Australis aclara que Shaopeng Chen continuará como CEO de su matriz en China
"Sigue supervisando el día a día de la compañía, como también las acciones legales en contra de Isidoro Quiroga y su grupo cercano", dijo la salmonera.
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Luego de que la Corte de Apelaciones anulara el laudo arbitral que había condenado al empresario Isidoro Quiroga a pagar cerca de US$ 300 millones a Joyvio por el caso Australis, la gigante china del rubro de los alimentos notificó en el regulador de ese país la decisión del tribunal chileno.
Además, también informó que Shaopeng Chen (presidente y CEO del holding) dejaría una de sus filiales, Joyvio Food, otrora controladora de la salmonera chilena.
Ante la consulta de DF, Australis envió una declaración desmintiendo que esto tuviese que ver con la decisión de la Corte y señalando que Chen seguirá como principal ejecutivo del conglomerado.
"Shaopeng Chen es actualmente CEO y Presidente de Joyvio Group -empresa matriz y controladora de Australis- y, en su rol, sigue supervisando el día a día de la compañía, como también las acciones legales en contra de Isidoro Quiroga y su grupo cercano", dijo la compañía.
Respecto a la sociedad que reportó el cambio de ejecutivos, agregó que "desde hace mas de un año Joyvio Food no tiene participación alguna en Australis, por lo cual la renuncia de Shaopeng Chen al directorio de esa sociedad no tiene ninguna vinculación al denominado 'Caso Australis', así como ningún efecto en la gobernanza de Australis, donde Joyvio Group, y a su vez Legend Holdings ostentan el 100% de la propiedad".
Y cerró: "Cabe señalar que el 2 de mayo del 2025 Joyvio Food anunció al mercado el traspaso del 100% de la propiedad de Australis a la entidad controladora, Joyvio Group, - todo como parte de una reestructuración societaria".
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