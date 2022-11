CCU acusa a exoperador transportista de quedarse con recaudación

La empresa Transportes CCU (TCCU), filial del conglomerado ligado al grupo Luksic y Heineken, denunció a una hoy ex empresa transportista que operaba en Talcahuano, por quedarse con la recaudación de la venta de sus productos.

TCCU dijo que no cuenta con una flota de vehículos propia, por lo que el transporte y distribución de productos lo realiza en un 100% a través de empresas contratistas. La firma explicó que el contrato estipula que a los conductores se les asigna una ruta dentro de la cual deben repartir la mercadería, la que debe ser pagada generalmente al contado, ya sea en efectivo o con documentos de pago, según sea el trato con cada cliente en particular. La empresa denunció que el ex transportista no entregó los referidos valores, por lo que apuntó al delito de apropiación indebida.

TCCU dijo que el perjuicio supera los $368 millones. “La investigación que realice el Ministerio Público deberá establecer el monto total, que en todo caso es superior a 400 unidades tributarias mensuales”, sostuvo la empresa a la justicia.