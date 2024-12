Empresario reactiva querella contra Sergio Jalaff por relojes falsos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El empresario Juan Pablo del Sante Vial interpuso una nueva querella por estafa en que menciona a Sergio Jalaff Sanz: el denunciante -que dirigió la acción judicial en contra de quienes resulten responsables- sostiene que el fundador de Global Soluciones Financieras (y que junto a sus hermanos, Álvaro y Antonio, fueron parte del grupo Patio) le vendió dos relojes de lujo falsos. La acción, presentada a fines de noviembre, fue admitida a trámite.

“En octubre, fue presentada una querella en contra del señor Jalaff, por los mismos hechos que describiremos en el presente libelo, sin embargo, fue retirada”, dijo Del Sante. “El motivo de este actuar nuevamente se debió a que el señor Jalaff me señaló que no siguiera adelante ya que me pagaría lo que me debía y que solucionaría el tema de los relojes, indicando que él no era el responsable. Ahora bien, y tal como ocurrió en el pasado, el señor Jalaff no respondió y no realizó los pagos comprometidos”, añadió.

Del Sante dijo que, desde hace un par de años, conoce personalmente a Sergio Jalaff. “Tuvimos una relación que podría catalogarse como amistad o por lo menos de cercanía, sin embargo, esta relación comenzó a deteriorarse debido a que el señor Jalaff (…) me pedía prestado dinero y no me pagaba”, detalló.

Y añadió: “Existe un actuar delictivo y me interesa saber, quién fue el verdadero culpable de la presente estafa, ya que fue el señor Jalaff quien me ofreció venderme ‘un par de relojes de marca’, que según él ya no usaba y prefería venderlos, para tener ‘caja’ y poder hacer frente a sus múltiples deudas”.

En su querella, Del Sante dijo que, en marzo pasado, Jalaff le vendió dos relojes en $ 30 millones: marcas Audemars Piguet y Rolex. Ante sus dudas, los envió a autentificar: “Para mi sorpresa, los certificados concluyeron que ambos eran falsos”, explicó.

“Me comunique con Sergio Jalaff, quien, nuevamente y muy a mi pesar, sí tenía conocimiento de que los relojes eran falsos e intentó solucionar el problema pagándome una parte”, detalló el denunciante, quien afirmó que se le deben $ 15 millones. Por último, Del Sante anunció: “Estamos analizando la eventual participación en otros ilícitos que podría redundar en la presentación de una querella en contra de Sergio Jalaff”.

Consultado el abogado de Jalaff, Michael Niedmann, dijo que “no se realizarán declaraciones por parte de Sergio”.