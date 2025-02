Incendios forestales de la zona sur generan pérdidas por más de US$ 250 millones en el sector productivo del país

Una serie de estragos están provocando los intensos incendios que han afectado a la zona sur del país, lo que incluso llevó al Gobierno a decretar Estado de Emergencia Agrícola y toque de queda en algunos municipios de la Región de La Araucanía.

Y con algunos de los siniestros ya controlados, comenzaron a salir los primeros catastros. De acuerdo a la consultora Colliers, las pérdidas en los sectores productivos de la zona sur alcanzan los US$ 252,7 millones, impactando principalmente a las regiones de La Araucanía, Ñuble y Biobío.

El gerente del área de campos agrícolas de Colliers, Rodrigo Gil, detalló que el sector más golpeado es el forestal, con daños significativos en áreas precordilleranas. A ello se suma la industria frutícola, donde cultivos de avellano europeo, arándanos y uva vinífera han sido severamente perjudicados. También se han visto afectados terrenos destinados a la siembra de remolacha, trigo, avena, raps, lupino y cebada.

“Los incendios encontraron desprevenidos a los agricultores en medio de una época peak de cosecha de granos, sobre todo de Malleco al sur, ya que en otras zonas ya se habían cosechado las siembras. A esto se debe agregar la dificultad que supone el tránsito de camiones cargados en medio de los incendios y toques de queda”, recalcó Gil.

Así, las pérdidas en el sector agrícola ascienden a US$ 50 millones, donde la mayoría proviene de la industria forestal.

Otro sector fuertemente afectado por los incendios es el turismo, que atraviesa su temporada de mayor demanda debido a las vacaciones. Según Gil, la industria ya acumula pérdidas por US$ 1 millón, principalmente por la cancelación de alojamientos en hoteles, la baja afluencia a parques nacionales, balnearios y restaurantes. Además, los toques de queda y las restricciones en las zonas afectadas han impactado directamente la llegada de turistas, agravando la situación de la industria.

A las pérdidas de los sectores productivos se suman los costos del combate a los incendios y la reconstrucción de infraestructura. El gasto en operaciones para contener el fuego se estima en US$ 200 millones, mientras que la restauración de viviendas y edificaciones dañadas representa un costo adicional de US$ 1,7 millones.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por la Dirección Metereológica de Chile, “se espera que las condiciones climáticas sean un alivio para la alta presión de temperaturas con el ingreso de un sistema frontal frío al sur del país que aportaría en una baja de temperaturas respecto a las que tuvimos el pasado fin de semana”, comentó Gil.

Según el último catastro de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a las 18 hrs. de este miércoles había 27 incendios forestales en combate a nivel nacional, 14 en La Araucanía, siete en Biobío, tres en O´Higgis, uno en el Ñuble, uno en Maule y uno en la Región Metropolitana. En total, los siniestros de estos días han destruido más de 17 mil hectáreas.

Análisis por regiones

Haciéndole zoom a la zona sur del país, el ejecutivo de Colliers recalcó que la región de La Araucanía es la más afectada por esta emergencia, con pérdidas estimadas en US$ 150 millones. Luego le sigue la región de Biobío, con pérdidas avaluadas en US$ 80 millones, mientras que Ñuble ha registrado costos que ascienden a los US$ 20 millones.

Las regiones de O’Higgins, Maule, Los Ríos y Los Lagos también se han visto damnificadas por las llamas, pero en menor medida.

Pese al grave impacto de esta catástrofe, Gil concluyó que las cifras reflejan que el daño es menor en comparación con los incendios del año pasado. Hasta ahora, recalcó el ejecutivo, las pérdidas económicas son cuatro veces menores que las del periodo anterior.