Ingresos de Multiexport caen 27% afectados por caída en volúmenes de venta y menores precios del salmón

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Multiexport Foods -matriz de la salmonera Multi X- reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sus resultados al cierre del tercer trimestre.

La compañía dio cuenta de una caída interanual de un 26,8% en los ingresos, que alcanzaron los US$ 188,7 millones en el proceso. Así, la firma acuícola mantiene una tendencia negativa que ha persistido durante el año, ya que a septiembre acumula una baja de un 21% en sus ventas.

En su análisis razonado, Multiexport explicó que esto se debe a una disminución del volumen de venta, junto con un menor precio promedio. Asimismo, la compañía explicó que EEUU, su principal mercado, ha estado optando por proteínas más baratas.

El país norteamericano mostró una disminución -año contra año- de un 24,6% en sus ingresos entre enero y septiembre de 2024. En cuanto a otros mercados, también cayeron Chile (-11,5%), China (-62%), Europa (-21,1%) y el resto de Asia (-25,8%). Solo se contrasta el caso de Brasil, segundo principal mercado de la firma, cuyas ventas crecieron un 15,4%. El precio promedio en este país, explicó Multi X, "en algunos periodos ha sido superior a los precios de Estados Unidos, principal mercado, debido a una demanda activa".

Con todo lo anterior, el Ebitda de la empresa en el trimestre cayó de US$ 13,3 a US$ 5,4 millones, "impulsado principalmente por mayores costos de producción y menores volúmenes de venta, junto con niveles de precio de venta menores. Frente al trimestre anterior, hubo una variación negativa (US$ -2,6 millones), que se explica por menores precios de mercado compensados en parte por un mayor volumen de venta y menores costos de producción", dijo la empresa.

Con todo esto, Multiexport acumula pérdidas por US$ 7,5 millones en el año, frente a las ganancias por US$ 0,8 millones de la misma fecha en 2023. Este trimestre, eso sí, reportó utilidades por US$ 3 millones, aunque la empresa explicó que, antes del ajuste por fair value (valor razonable), se observó una pérdida de US$ 3,5 millones. "La utilidad se ve fuertemente afectada por los altos costos financieros que en el tercer trimestre alcanzaron los US$ 6,8 millones", señaló la salmonera.