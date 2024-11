Jottar refuta denuncias de AB InBev contra CCU y la acusa de “querer ganar participación de mercado en tribunales”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cerca de dos horas estuvo el gerente general de CCU, Patricio Jottar, contestando el interrogatorio (absolución de posiciones) de la multinacional belga AB InBev, la principal competidora de la embotelladora chilena, que la demandó en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusándola de incumplir un avenimiento firmado en 2008 por el cual generaba exclusividades de facto -mediante acuerdos de palabra- que impedían la entrada de otros actores al mercado.

Si ya el 12 de noviembre había sido el turno del CEO de AB InBev en Chile, Juan Manuel Ferrés, el viernes pasado le tocó al histórico ejecutivo de la firma ligada al Grupo Luksic y Heineken.

En sus declaraciones, Ferrés había sostenido que la belga cuenta con contratos de exclusividad “de imagen” en unos 60 puntos de venta, pero sin restringir la venta de otras marcas. Ahora, en la misma línea, Jottar aseguró que cuentan con ese mismo tipo de contratos con alrededor de 700 clientes en el canal “on premise”, que es aquel donde se adquieren y consumen los productos en el mismo lugar.

“Usted me pregunta por la certeza absoluta de que alguna vez uno de esos vendedores, en conversación con un cliente, no haya creado una conversación que se preste para un malentendido. No se la podría dar, porque son muchos clientes, muchos vendedores”. PATRICIO JOTTAR, GERENTE GENERAL DE CCU.

“Son totalmente fieles al avenimiento. No existen acuerdos verbales paralelos que puedan infringirlo. No es la política de la compañía, no es como se capacita a los vendedores en nuestras filiales, ni son nuestras prácticas”, afirmó. “CCU y sus filiales tienen la certeza de que todas nuestras áreas comerciales están total y absolutamente instruidas para que todos nuestros acuerdos comerciales cumplan fielmente con el avenimiento y no tenemos ninguna señal ni constancia de que alguna vez hayamos incumplido lo anterior”.

No obstante, cuando le consultaron si es que podía descartar que alguna vez los locatarios pudiesen haber entendido que debían limitar o prohibir la venta de terceros, señaló: “Debemos tener 1.000 vendedores y alrededor de 12 mil clientes. Los vendedores rotan, o sea, el 50% de los vendedores a la vuelta de cinco años cambia y son nuevos. Usted me pregunta por la certeza absoluta de que alguna vez uno de esos vendedores, en conversación con un cliente, no haya creado una conversación que se preste para un malentendido. No se la podría dar, porque son muchos clientes, muchos vendedores, operaciones que ocurren todos los días”.

Con lo anterior, agregó que aunque es imposible descartar que alguna vez pueda haber pasado, planteó que “de haber ocurrido, sería algo realmente ínfimo, esporádico. Espero que no haya ocurrido nunca y no tenemos ninguna constancia de que alguna vez haya ocurrido”.

Demanda “ilegítima”

Uno de los argumentos que ha esgrimido AB InBev para probar su punto es que, en su apuesta por Chile, han podido alcanzar casi 30% de participación de mercado en el canal tradicional, mientras que en el canal on premise, CCU domina con cerca del 90% del mercado.

La respuesta de Jottar fue tajante en ese punto. Apuntó a que, en ese canal en cuestión, los formatos que más se venden son las botellas retornables y el schop: en 2022, representaron entre un 70% y 75% de las ventas, mientras que las botellas desechables solo alcanzaron el 25%, dijo el ejecutivo.

Escala disputa en industria de la cerveza: AB InBev acusa a CCU de infringir acuerdo de 2008 y la lleva al TDLC

Dicho esto, agregó que estos formatos requieren mucha inversión y que CCU hizo “un esfuerzo significativo” en ello, mientras que AB InBev decidió no participar en esos dos envases: “No sé por qué. Es su decisión y su estrategia (...) su participación en envases retornables y en schop en el canal on premise es prácticamente inexistente”.

Asimismo, recordó que, a diferencia de CCU, la belga no distribuye sus productos directamente, sino que entregó esta responsabilidad al sistema de Coca-Cola. “Pareciera que han renunciado a participar en ese canal como el canal lo demanda y como constituye un buen servicio para ese canal (...) Que tengamos una participación de mercado alta en ese canal da cuenta de que lo hacemos muy bien y que hemos hecho las inversiones necesarias”, lanzó.

Y cuando terminaba la interrogación, volvió a arremeter. AB InBev “decidió no invertir en eso, por el contrario, entregó su distribución a un tercero, que es el sistema de Coca-Cola, que no es un experto en eso y que tiene muchos otros focos. Y siempre me ha parecido muy ilegítimo querer ganar participación de mercado en tribunales cuando se decide no competir ni poner los recursos para competir adecuadamente en beneficio de los clientes y de los consumidores y una mejor experiencia de consumo en el punto de venta”, aseveró Jottar.

Acuerdo con la FNE

Durante el juicio, iniciado en marzo de 2023, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) también se sumó a las acusaciones de AB InBev e ingresó un requerimiento contra CCU. La compañía llegó a un acuerdo y se comprometió a pagar US$ 2,4 millones a beneficio fiscal y perfeccionar su programa de cumplimiento, con lo que la acción legal volvió a convertirse en un mano a mano entre las dos cerveceras.

Respecto al acuerdo con la FNE, Jottar negó que esto haya significado asumir una culpabilidad y dijo que “CCU no reconoce en ningún minuto haber actuado en contra del avenimiento”. Planteó que han pasado 16 años desde ese avenimiento y que “mucha agua corrió bajo el puente en materia de doctrina de libre competencia”. En ese sentido, argumentó que el acuerdo no tuvo que ver con sancionar una acción, sino que con “elevar el estándar, mirando al futuro y no al pasado”.