Se reactiva juicio cervecero: gerente general de AB InBev en Chile contesta interrogatorio de CCU en el TDLC

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La primera piedra la lanzó AB InBev. En marzo de 2023, la multinacional belga, que en Chile se alza como la principal competidora de la chilena CCU, acusó a la firma ligada al grupo Luksic y Heineken de vulnerar un acuerdo firmado en 2008, por haber generado exclusividades de facto con locales comerciales, impidiendo la entrada de otros actores al mercado.

Posteriormente, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se sumó a las acusaciones y, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), misma sede donde AB InBev demandó a su rival, ingresó un requerimiento contra la chilena. Finalmente, la FNE y CCU llegaron a un acuerdo. La compañía se comprometió a pagar más de US$ 2,4 millones y a perfeccionar su programa de cumplimiento, designar una supervisora independiente y facilitar infraestructura a pequeños productores de cerveza, entre otros.

Pero AB InBev -que comercializa en Chile marcas como Becker, Budweiser, Corona y Stella Artois- no se dio por satisfecha y decidió insistir en su arremetida legal.

JUAN MANUEL FERRÉS, GERENTE GENERAL DE AB INBEV CHILE.

El interrogatorio

Con ese telón de fondo, en las últimas semanas se reactivó el juicio. El pasado 12 de noviembre, el gerente general de AB InBev en Chile, Juan Manuel Ferrés, a solicitud de los abogados de CCU contestó un interrogatorio -absolución de posiciones– ante el ministro del TDLC, Ignacio Parot.

Como abogados de la belga asistieron Diego Hernández, Dominique Hernández y Catalina Íñiguez, del estudio Ferrada Nehme; mientras que por el lado de CCU comparecieron José Miguel Huerta y Santiago Bravo, ambos de Claro & Cía.

La guerra de la cerveza: CCU versus el gigante mundial AB InBev

En el interrogatorio, que se extendió por 36 minutos, las preguntas -redactadas por su contrincante- estuvieron enfocadas en la eventual existencia de contratos de AB InBev con locatarios que también incluyesen cláusulas de exclusividad.

Ante esas interrogantes, por ejemplo, Ferrés señaló que AB InBev sí tiene contratos “de imagen” en aproximadamente 60 puntos de venta, pero que eso no significa que se restrinja “la exhibición de la cerveza per se”.

“Eso significa que tú entras a un punto de venta y ves carteles de tus marcas. Pero eso no significa que tengas prohibida la exhibición de las marcas de los otros, porque tú sí puedes vender otras marcas. Llegas al restorán y puedes ver que una mesa tiene una marca que no es la tuya (...) No es que impidan la venta, impiden la imagen”, argumentó.

En ese punto, los abogados de CCU le consultaron específicamente por ejemplos como la exhibición de productos en los equipos de frío o en la barra de los locales y si es que había exclusividad en esos aspectos. “Si exhibición es esto último de tener coolers a la vista con la imagen de tus cervezas, sí, porque es la imagen que el consumidor ve cuando llega al punto de venta”, respondió Ferrés.

Por otro lado, el ejecutivo reiteró uno de los puntos en que había insistido AB InBev durante el juicio: “En los últimos años (la belga) aumentó la cantidad de puntos de venta a los que llega, sin embargo, la participación de mercado sigue siendo por debajo de los 10 puntos (...) en el canal tradicional, se aumentó más, mejorando la participación de mercado de menos de 20 puntos a casi 30 puntos”.

Tras las declaraciones de Ferrés, ahora vendrá el turno de la parte demandada. La absolución de posiciones que sigue es la del gerente general de CCU, Patricio Jottar.