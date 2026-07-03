Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Latam supera las 300 toneladas de ayuda enviadas a Venezuela en la primera semana de su puente aéreo

A través de la filial de carga, el grupo ha movilizado seis vuelos cargueros y cuatro operaciones en aviones de pasajeros para transportar suministros desde cinco países del continente tras el terremoto.

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 20:24 hrs.

Venezuela Chile Latam ayuda humanitaria terremoto empresas Maria Gabriela Arteaga
<p>Latam supera las 300 toneladas de ayuda enviadas a Venezuela en la primera semana de su puente aéreo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Grupo que trajo marca Ritz-Carlton a Chile busca frenar el Túnel Lo Ruiz con demanda contra el MOP
2
Empresas

Codelco admite que dejó de ser el mayor productor mundial de cobre y sus costos son 57% más altos que competidoras
3
Economía y Política

Operadores financieros esperan una caída más pronunciada del IPC en junio y se abren a recortes de tasa en los próximos meses
4
Mercados

Fondo de capital privado pone en venta Audiomusica, la mayor cadena de productos de la industria
5
DF SUD

Ozempic llega a Mercado Libre en México y el mercado advierte impacto en los ingresos de las farmacias en la región
6
Mercados

Banco suizo UBS asegura que casi 2.600 chilenos lograron US$ 1 millón en patrimonio el año pasado
7
Economía y Política

La economía chilena cae por quinto mes, se acerca a una recesión técnica y reabre el debate sobre baja de tasas
8
Empresas

Codelco acusa a Contraloría de aplicar exigencia inédita: “Nunca en los más de 50 años de existencia de la corporación, ésta ha dictado actos administrativos”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete