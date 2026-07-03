Latam supera las 300 toneladas de ayuda enviadas a Venezuela en la primera semana de su puente aéreo

A través de la filial de carga, el grupo ha movilizado seis vuelos cargueros y cuatro operaciones en aviones de pasajeros para transportar suministros desde cinco países del continente tras el terremoto.

A una semana de activar su programa Avión Solidario para responder a la emergencia provocada por el terremoto en Venezuela, Latam Cargo informó que ha transportado más de 300 toneladas de ayuda humanitaria mediante una operación logística que combina vuelos cargueros y capacidad disponible en aeronaves de pasajeros.

El despliegue considera seis vuelos cargueros y cuatro operaciones adicionales utilizando las bodegas de aviones comerciales, con cargas provenientes de Miami, Panamá, Bogotá y Quito, además de otras coordinaciones desde distintos países de la región.

Entre los suministros enviados figuran insumos médicos, generadores eléctricos y módulos para hospitales de campaña, los que ya fueron entregados en territorio venezolano para su distribución por parte de organizaciones humanitarias.

La operación ha sido coordinada con entidades como ACNUR, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Fundana, GEM, Perú Pendiente y la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana, además de operadores logísticos como Kuehne+Nagel y KOPE, que apoyaron los procesos aduaneros.

"El equipo demostró un compromiso admirable junto al ecosistema a contrarreloj", señaló el CEO de Latam Cargo, Andrés Bianchi, al referirse a la respuesta desplegada durante los primeros días posteriores al desastre.

Red logística regional

El puente aéreo se desarrolla bajo el programa Avión Solidario, iniciativa creada hace 15 años por el grupo Latam para apoyar operaciones humanitarias y de respuesta ante emergencias en los países donde mantiene operaciones.

Desde 2021, el programa ha movilizado más de 23.000 pasajeros -entre pacientes, médicos y voluntarios- y ha transportado sobre 9.000 toneladas de carga humanitaria, trabajando junto a más de 50 organizaciones sociales, fundaciones y entidades públicas de Chile, Perú, Brasil, Colombia y Ecuador.

Latam Cargo opera a través de sus filiales en Chile, Colombia y Brasil y dispone de una flota de 20 aviones cargueros, además de acceder a la capacidad de carga disponible en los vuelos de pasajeros del grupo, una red que ha permitido reforzar el envío de ayuda hacia Venezuela durante la actual emergencia.