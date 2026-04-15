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MOP descarta crisis en concesión de aeropuertos australes: “Evidencia flujos relevantes” y no vislumbra “inviabilidad estructural”

Operadora de Punta Arenas y Balmaceda apuntó a la pandemia y al desarrollo del aeródromo Puerto Natales como factores que tensionaron el equilibrio económico.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Aeropuertos Aerolíneas MOP Concesiones Laura Guzmán
<p>Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. Foto: Aton.</p>

Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. Foto: Aton.

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