Rodrigo Sarquis por naufragio de Bruma: "Esperamos que prontamente puedan aclararse todos los hechos"

Aunque abordó en profundidad el escenario regulatorio del sector, la tragedia en que se vio envuelta una embarcación de la empresa Blumar por el naufragio de la nave Bruma se hizo presente en la carta dirigida a los accionistas de la memoria 2024 del presidente de la compañía, Rodrigo Sarquis.

"Lamentablemente, a fines de marzo, se conoció el hundimiento de la embarcación artesanal Bruma y la desaparición de sus tripulantes, siendo investigado, entre las naves potencialmente comprometidas, un barco de la compañía. Esperamos que prontamente puedan aclararse todos los hechos para el consuelo de dichas familias. Por nuestra parte, nos hemos mantenido colaborando activamente en la investigación", aseguró escuetamente en su misiva.

El ejecutivo también dedicó unas líneas al sorpresivo establecimiento de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que -dijo Sarquis- "en el caso de Chile, corresponden a un 10%, cuyo impacto en el negocio salmonero está siendo evaluado para conocer en los próximos meses su real alcance".

Donde concentró casi la totalidad de su mensaje fue en el escenario regulatorio en la que ha navegado el sector. Sostuvo que el actual Gobierno anunció tempranamente un proyecto para modificar profundamente el andamiaje jurídico de las sucesivas leyes de pesca desde 1991 en adelante.

Según describió, dicha iniciativa enfrenta una "realidad política compleja" para la particular estructura del sector pesquero. Señaló que su tramitación se ha retrasado, al punto que el Ejecutivo decidió dividir su proyecto en dos iniciativas, donde una de ellas busca traspasar cuotas legítimamente obtenidas por el sector industrial al artesanal, y licitar los incrementos futuros de las cuotas exclusivamente en la pesquería del jurel.

Y enfatizó que "no existen antecedentes en Chile ni en los países de la OCDE sobre la licitación de derechos de uso vigentes y otorgados al sector privado desde la década de 1930 en adelante".

En esa línea, precisó que el proyecto pasó por la comisión de Hacienda del Senado yendo a sala la próxima semana dentro de su segundo trámite legislativo. "Ello genera una justificada preocupación en la industria por las razones anteriormente expuestas en relación con los derechos de uso vigentes y renovables, así como por el fraccionamiento de cuotas acordado hasta 2032", dijo.

No obstante, indicó que "ni la Subsecretaría de Pesca ni el Ministerio de Economía han tomado en consideración estos aspectos en la propuesta". "Tampoco han generado las instancias para analizar en profundidad las consecuencias que esta iniciativa tiene para el país y las empresas", añadió.

Y sentenció: "El Gobierno espera que este proyecto se convierta en ley durante el primer semestre del año en curso. Como compañía, hemos ofrecido las oportunidades de diálogo, que hasta este momento no se han concretado para analizar a fondo y con rigor técnico, sus consecuencias. Es fundamental que el debate no se limite al fraccionamiento de cuotas, pues esto supone una visión incompleta de lo que significa la pesca en Chile, no apuesta por el futuro de la actividad y la expone a un experimento legislativo y regulatorio".

Expectativas para segmento acuícola

En cuanto al otro negocio de la compañía, los salmones, indicó que algunas autoridades han abrazado un discurso que supone que esta actividad se opone al cuidado del medioambiente y, a ratos, han transformado a la industria salmonera en un ícono de ese prejuicio. Y acusó que, aunque se ha logrado unir a los actores claves del sector en torno a la defensa de la salmonicultura en la región y la formulación de una propuesta de valor, "el crecimiento de la industria sigue paralizado".

Asimismo, recordó que en 2024 también se anunció el inicio de un proceso para crear una nueva Ley de Acuicultura y, actualmente, se está desarrollando un proyecto para identificar las áreas más afectadas por el cambio climático. Sin embargo, advirtió, "no hay suficiente claridad sobre los objetivos detrás de esta otra propuesta de cambio a la regulación, lo que genera incertidumbre, frena las inversiones y priva a Chile de una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo".

También, mostró su preocupación que una iniciativa que busca transparentar el financiamiento de las ONG’s esté detenida desde octubre de 2023 en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado: "Hacemos un llamado urgente a igualar las condiciones de transparencia e información que se solicitan tanto al sector público como privado para conocer quienes están detrás de estas agrupaciones, principalmente ambientalistas".

Sarquis apuntó en su mensaje a que la compañía, tanto de manera individual como a través de los gremios en los que participa, está trabajando activamente para mejorar la conversación y la relación entre los distintos actores. "Nuestro objetivo es destrabar esta situación y posicionar a Chile como una potencia alimentaria en productos marinos, sirviendo como ejemplo para otras naciones, tal como lo hicimos en el pasado", aseguró.

Y lanzó: "Como directorio, esperamos un año con mejores números en nuestro segmento acuícola, mientras que en el negocio pesquero nos mantenemos atentos al desenlace de la discusión del proyecto de Ley que se encuentra en el Parlamento. Toda la compañía está centrada en retomar una senda de crecimiento y rentabilidad sostenible".