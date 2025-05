La firma proyecta inversiones por US$ 80 millones para este año.

La empresa naviera SAAM anotó utilidades por US$ 18,3 millones durante el primer trimestre de 2025, así como un Ebitda de US$ 49,5 millones e ingresos por US$ 23,8 millones, informó la compañía.

“El trimestre estuvo marcado por un buen avance en nuestro resultado operacional y Ebitda, gracias a la renovación de contratos y mayores servicios especiales, junto con mejoras en indicadores operacionales y disponibilidad de flota”, resumió el gerente general de la compañía, Macario Valdés.

Agregó que “pese a que estamos un entorno económico muy volátil, nuestros resultados siguen sólidos y nos permiten seguir impulsando el crecimiento sostenible de la compañía”.

SAAM proyecta inversiones por US$ 80 millones para este año, adelantó la firma.

Si bien los indicadores operacionales tuvieron una mejora sustantiva en el trimestre, a nivel utilidad neta se registró un menor resultado de 17% explicado por cuanto el año pasado se registraron la venta de algunos activos inmobiliarios, mayores ingresos financieros netos por mayor liquidez disponible y mayor resultado por diferencias de cambio.

Entre los hitos del período, se cuentan la propuesta y aprobación de un dividendo definitivo por US$ 39,2 millones (totalizando US$ 59,2 millones con cargo al ejercicio 2024), la incorporación de dos nuevos line handlers para la flota en Canadá y la positiva temporada de exportación de flores desde Colombia y Ecuador que apoyó Aerosan.

Por otra parte, a inicios de año, las clasificadoras de riesgo Humphreys y Feller Rate mantuvieron la clasificación de las líneas de bonos y títulos de deuda de SAAM en categoría “AA” y con perspectivas estables.