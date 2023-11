Albemarle y SQM suben aportes al Fisco por litio y entregan US$ 3.100 millones a septiembre de este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Pese a la baja en el precio del litio registrado en el último trimestre, las compañías que extraen el estratégico mineral en el Salar de Atacama aumentaron sus aportes al Fisco a septiembre, sumando en conjunto US$ 3.100 millones. Y es que mientras SQM entregó al noveno mes de 2023 un total de US$ 2.400 millones, la norteamericana Albemarle aportó US$ 700 millones en el mismo lapso.

Ambas sumas son superiores a lo transferido al Estado en 2022 a igual fecha. En el caso de la minera no metálica chilena, entregó a septiembre del año anterior US$ 2.300 millones en tanto que la firma estadounidense aportó US$ 461 millones en igual lapso. En total, el año pasado las compañías aportaron al erario fiscal cerca de US$ 6 mil millones.

Además, y por segundo año consecutivo, las entregas por concepto de litio superan a lo aportado por Codelco en términos de excedentes al tercer trimestre. En 2022, a septiembre, la cuprera estatal transfirió US$ 2.606 millones en excedentes al Fisco y en lo que va de 2023 ha aportado US$ 917 millones, 65% menos que en similar lapso del ejercicio precedente.

Más litio

Tanto Albemarle, la mayor productora de litio del mundo, como SQM, la segunda mayor en este mismo compuesto, extraen el estratégico mineral del Salar de Atacama en virtud de contratos de arrendamiento con Corfo. Mientras el de Albermarle expira en 2042, el de SQM se termina en 2030.

Según datos de Albemarle, mientras su superficie de explotación en el Salar de Atacama asciende a 186 kilómetros cuadrados, la de SQM cuatro veces más, llegando a 819 kilómetros cuadrados.

Debido a ello, esta última empresa negocia con Codelco -que fue mandatada por Corfo- la extensión del alquiler más allá de ese lapso. Tales tratativas terminarían este año. Según fuentes del mercado, si es que no hay acuerdo, la corporación estatal podría abrir una licitación a otros productores privados de litio durante 2024, de manera que quien ingrese pueda realizar las inversiones necesarias que posibilitarían extraer el compuesto al término de la década.

Las dos compañías llevan a cabo inversiones con el fin de rentabilizar las extracciones en el Salar. En el caso de SQM, el proyecto Salar Futuro considera US$ 1.500 millones. Albermale, en tanto, acaba de concluir la inversión de US$ 650 millones.

Todo ello en un contexto en que, pese al menor precio, la demanda de litio se mantiene alta. Según datos de SQM, el crecimiento anual estimado de las ventas globales de vehículos eléctricos es aproximadamente de 35% en 2023, en tanto que la firma señaló que tiene la expectativa de que la demanda del mercado mundial de litio crezca del orden de 20% este año.

Las proyecciones de Albermarle -que según Fastmarkets tiene el 13% del mercado mundial del litio- son más cautas y mencionan una expansión de 15% a 2030, con requerimientos sólidos de este compuesto por parte del mercado de los autos eléctricos.

