CAP suma pérdidas por más de US$ 370 millones a septiembre

La tendencia a la baja en los precios del mineral de hierro impactó en los resultados del Grupo CAP, que registró un Ebitda de US$ 131,4 millones en el tercer trimestre, un 23% menos que en igual periodo del año pasado, cuando anotó US$ 170,5 millones.

Entre enero y septiembre acumuló una pérdida atribuible a los propietarios de US$ 359 millones, superior a la merma por US$ 163 millones registrada en los mismos meses de 2023. Sin embargo, la firma indicó que "es importante considerar que la pérdida del período actual considera el efecto puntual por la provisión de reestructuración de US$ 335,5 millones realizada en el segundo trimestre asociados a la suspensión de las operaciones siderúrgicas de la compañía".

La empresa informó a través de un comunicado que "durante el tercer trimestre del año se detuvieron las pérdidas operacionales de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) -suspendida indefinidamente desde agosto- y se registraron resultados operacionales nulos, ya que estos quedaron provisionados al cierre del segundo trimestre del año".

Asimismo, en los primeros nueve meses de 2024 se liberaron aproximadamente US$ 81,7 millones de capital de trabajo en CSH, y se redujo su deuda para financiamiento de materias primas en 63%, pasando de US$ 153,2 millones al cierre de diciembre 2023 a US$ 96,0 millones en septiembre 2024.

El gerente general de CAP, Nicolás Burr, destacó que “si bien todavía estamos en un periodo de ajuste y transición, el efecto de la suspensión indefinida de la actividad siderúrgica de CSH ya se está reflejando en el desempeño financiero del Grupo. Esperamos ver un cambio en la tendencia en nuestros resultados durante los próximos trimestres”.

Segmentos de negocios

Al cierre del tercer trimestre 2024, Compañía Minera del Pacífico (CMP) -principal productor de minerales de hierro y pellets de la costa americana del Pacífico- alcanzó niveles de producción y despachos de 12,0 y 11,7 millones de toneladas respectivamente. Aunque los volúmenes de venta aumentaron levemente en un 1,8% respecto al cierre de septiembre de 2023, aún predomina el efecto de liquidaciones finales y Mark to Market. A ello se suma que el precio promedio por tonelada fue de US$ 101,4, un 4,5% menos que al registrado en los primeros nueve meses de 2023. Debido a lo anterior, los ingresos del negocio al cierre de septiembre fueron de US$ 1.050,9 millones, 13,8% menos que en igual periodo del año anterior.

Por su parte, CSH registró ingresos totales por US$ 212,7 millones durante los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja una caída de 52,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Como se mencionó, esto se debe a que en el tercer cuarto del año el resultado operacional de la compañía fue cero, considerando que este quedó provisionado al cierre de junio 2024. Por ende, CSH no registró ingresos en el periodo julio-septiembre, explicando en gran parte la reducción versus el mismo periodo del año 2023.

Soluciones en Acero -segmento compuesto por Cintac Chile; Tupemesa, Calaminon y Sehover en Perú; TASA en Argentina; y Promet en Chile y Perú- anotó ingresos de US$ 284,2 millones, 29,6% menos que en igual periodo de 2023. Estos resultados son consecuencia principalmente de un sector de la construcción aún contraído, tanto en Chile como en Perú, así como también por el ambiente económico en Argentina, informó el grupo.

El segmento CAP Infraestructura -que comprende a la compañía productora y distribuidora de agua desalinizada Aguas CAP, la de transmisión eléctrica Tecnocap y el terminal multipropósito Puerto Las Losas- registró ingresos por US$ 77,5 millones en los primeros nueve meses de 2024, un 4,1% por debajo del mismo periodo del año anterior.