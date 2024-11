Mercado castiga resultados de CAP: acciones caen casi 3% y cierran en mínimos desde septiembre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El grupo CAP se desmarcó de la Bolsa de Santiago y terminó en rojo la sesión de este lunes, marcada por las primeras reacciones a sus resultados del tercer trimestre.

La acción de CAP cayó 2,81% a $ 5.681, su menor precio desde el 25 de septiembre y justo por debajo de sus promedios móviles de 50 y 100 días.

El papel registró la mayor caída de la sesión entre los 28 del índice S&P IPSA, que por su parte vio una recuperación de 0,5% en la jornada.

Debilidades y fortalezas

"Tenemos sentimientos encontrados", dijeron a través de un informe los analistas Rubén Alvarado y Aldo Morales de BICE Inversiones, quienes tienen en revisión su Precio Objetivo (PO) sobre el holding minero.

El problema, observaron, estuvo en que CAP mostró "tendencias débiles en su negocio principal", baja visibilidad en las ganancias y un aumento de los costos unitarios en efectivo trimestre a trimestre.

La compañía vio ingresos por US$ 433 millones en el tercer trimestre (cayeron 33% interanual) y un Ebitda de US$ 131 millones (bajó 23%), frente a las estimaciones de US$ 530 millones y US$ 140 millones en el promedio de cinco corredoras de bolsa compiladas por DF.

Los US$ 8 millones de pérdidas fueron sólo un poco más moderados que los US$ 15 millones esperados.

Con todo, "finalmente se observaron los beneficios de la reestructuración de Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), lo que debería proporcionar un importante impacto significativo en los flujos de caja y la rentabilidad futura", complementaron los analistas de BICE.

También se advierte un toque de optimismo en la mirada de Bci, que reiteró su PO de $ 7.700 por acción mirando hacia finales de 2025.

Los analistas José Ignacio Pérez y Marcelo Catalán insistieron en que nos encontramos en "el inicio de la fase de recuperación de China y, con ello, la demanda por materias primas de aquellos sectores intensivos en el uso del acero, y por tanto de hierro".

"En consecuencia, prevemos conservadoramente que CAP realizaría un precio promedio de hierro de US$ 100 por tonelada durante 2025, además de una mayor participación de pellets en el mix de ventas", dijeron a través de su informe sobre los resultados.

CAP vio en la última semana de septiembre un fuerte repunte bursátil por los estímulos desde China. Pero los anuncios posteriores, considerados insuficientes, han llevado a la acción a ceder una parte de lo avanzado.

La acción tendría que perder $ 600 más para reencontrarse con los niveles previos a estos acontecimientos.