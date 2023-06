Cesco: los problemas de Codelco "vienen de larga data, de por lo menos 20 años"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La crisis actual de Codelco, cuyo último episodio fue la renuncia del presidente ejecutivo, André Sougarret, viene de hace tiempo y se relaciona con el gobierno corporativo de la estatal. Así lo señaló el director ejecutivo del think tank minero Centro de Estudios del Cobre (Cesco), Jorge Cantallops.

"Sin duda, Codelco enfrenta momentos complejos, principalmente por que los resultados obtenidos a la fecha por la corporación no han sido los esperados, pero esto viene de larga data, de por lo menos 20 años, donde hemos visto la caída de producción, problemas operacionales, el retraso y sobre costos importantes de sus proyectos estructurales", señala el directivo. A su juicio, esto hace necesario "realizar un diagnóstico profundo que permita entender este escenario y así poder enfrentar este desafío que no solo incluye temas técnicos, sino que también de nuevos negocios".

-La renuncia de Sougarret a Codelco, ¿considera que revela la crisis profunda de la empresa?

-Sí es claro que aún hay muchos desafíos de gobernanza y que al parecer esos desafíos sí tienen que ver con los cambios de altos ejecutivos que ha tenido la estatal en los últimos años, aun después de la nueva ley de gobierno corporativo.

-¿Qué opina del ingreso de Codelco al mercado del litio? ¿Debería sólo concentrarse en el cobre?

-La decisión de que participe Codelco en este mercado, que en un sentido parece razonable por su peso específico, debe cautelar que el propósito de una asociación es asegurar el desarrollo del litio, y no un mecanismo para mejorar sus resultados, los que hoy están en cuestión.

No obstante, este punto no es menor. En ese sentido, es necesario explicar con mucha mayor profundidad este cambio estratégico en la corporación, cuya diversificación productiva hasta el momento había sido considerada inconveniente para no perder foco en su negocio principal. Sería preocupante que, por la necesidad de resolver un tema contingente con el litio, se pudieran generar efectos distractivos en la principal empresa del país, que está pasando por uno de los momentos más delicados de su historia.

Estrategia del litio

Aunque Cantallops señaló que "el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio sin duda constituye un hecho relevante para el desarrollo del sector y del país", estima que "aún existen ciertas omisiones y ambigüedades en los detalles presentados recientemente por el Gobierno".

Afirmó que desde Cesco han identificado ciertos aspectos en los que se debe contar con una definición para lograr desarrollar más esta industria.

-¿Cuáles son esos aspectos a aclarar?

-No queda muy claro el rol que tendrá el Estado en cuanto a la dinámica de estímulo para la exploración. Se mencionan CEOL para Codelco y Enami este 2023 y licitación para privados en 2024 y no aparece claro el porqué de esa estrategia.

Por otro lado, si bien se mantiene la posibilidad de una negociación directa con SQM en el Salar de Atacama, no queda claro el porqué no se optó por una licitación abierta, buscando captar el interés de las principales empresas del mundo, incluyendo en las bases los objetivos específicos requeridos por el Estado y tomando las medidas para minimizar eventuales efectos disruptivos.

-¿Qué le parece que el Estado participe a través de Codelco y Enami? ¿Es lo más conveniente?

-Ese es el otro gran tema, el rol empresarial del Estado en la producción. Hasta ahora se ha definido que participaría societariamente y lo haría a través de Codelco y eventualmente Enami. La modalidad de la asociación de Codelco en el Salar de Atacama, en caso de que prospere la negociación directa, no es clara. ¿Codelco será el controlador y operador? ¿O se utilizará una fórmula similar a El Abra donde Codelco tiene 49% y está protegido por las supra mayorías del pacto de accionistas?

Asimismo, hace falta claridad en cuanto a la definición de si el Estado opta por un modelo similar al logrado con SQM y Albemarle, que puede ejercer perfectamente una institución como Corfo a través de acuerdos cada vez más perfeccionados, que además otorguen la posibilidad de participar más activamente en las decisiones estratégicas de operación. Pero una activa participación del Estado supone involucramiento y recursos de gestión, técnicos y financieros de mayor significación.

Bajo cualquier escenario, se requiere de una institucionalidad pública, que regule y fiscalice la actividad, la que debe disponer de los recursos técnicos y económicos necesarios para cumplir su misión. Vinculada con esta agencia debería existir un ente que estimule, focalice y coordine los esfuerzos de innovación y tecnologías aplicadas, tanto en términos de las mejores tecnologías de explotación (extracción directa, ahorros de agua) como en desarrollos de procesos aguas abajo.

-¿Cómo se puede aumentar la producción de litio de manera rápida, pero que signifique capturar renta económica por parte del Estado?

-Hay un tema importante en este punto. En todo el proceso se asume que tenemos un porcentaje de las reservas mundiales cercano al 38%, pero esa cifra es bastante poco precisa ya que corresponde fundamentalmente a información pública de empresas y en la actualidad un número importante de países está fomentando su exploración en litio.

Si bien nuestro mayor potencial está en el Salar de Atacama, que tiene posibilidades de incrementar rápidamente su producción, tiene ya importantes desafíos ambientales y sociales. No podemos asumir elasticidad-oferta casi instantánea, y que en el corto plazo se podría duplicar la producción hasta las 550 mil toneladas, e incluso que podría llegar hasta las 800 mil. Pero esta aseveración no está fundamentada en estudios, tanto del punto de vista técnico-económico y de su viabilidad, sin daños irreversibles al ecosistema.

Chile tuvo la oportunidad histórica hace ya casi 14 años de ser un actor clave en el mercado del litio, manejando estratégicamente la oferta. Hoy ya la cantidad de actores es mucha y está creciendo, por lo que la variable precio puede ser mucho más relevante e impredecible como para la generación de rentas. Sin embargo, llama la atención que se ignore que fue justamente una renegociación del Estado, a través de Corfo en 2018, lo que posibilitó más que triplicar la producción, en pleno boom de precios. No es obvio que saltos productivos concretados con la renegociación Corfo /SQM puedan repetirse de manera tan fácil.

Por ello, es necesario poder contar con información sobre los salares, por lo que la existencia del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares con financiamiento ya disponible, debería ser un impulso inmediato al respecto, considerando las urgentes brechas que existen sobre el conocimiento de los salares y el impacto dinámico de la explotación del litio.

-¿Es partidario de una licitación abierta en las pertenencias de Corfo en el Salar de Atacama en 2030, o es ve más conveniente otra fórmula?

-Como se mencionó antes, la opción de licitación no debiera descartarse. En teoría, se podrían obtener mejores condiciones, pero es claro que la negociación directa con SQM también es una opción viable dada las condiciones actuales y que podría generar valor.